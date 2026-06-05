Alien Isolation 2 enthüllt – So sieht der Nachfolger zu einem der gruseligsten Spiele der letzten 15 Jahre aus

Zum Summer Game Fest 2026 bringt Creative Assembly und Sega einen neuen Blick auf Alien: Isolation 2 mit.

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Jusuf Hatic
05.06.2026 | 23:32 Uhr

Wenn ein Xenomorph einmal Blut leckt... jagt er euch auch in Alien: Isolation 2 bis zum bitteren Ende. (© Creative Assembly) Wenn ein Xenomorph einmal Blut leckt... jagt er euch auch in Alien: Isolation 2 bis zum bitteren Ende. (© Creative Assembly)

Alien: Isolation 2 sendet ein neues Lebenszeichen: Rund anderthalb Monate nach dem ersten Teaser hat sich Creative Assembly zu den Summer Game Fest 2026 wieder gezeigt.

Der neue Reveal-Trailer zum Nachfolger der Horrorlegende gibt uns zwar "nur" Pre-Alpha Footage, aber dafür immerhin einen ersten richtigen Einblick in das Spiel.

Ein Verfolgungsjagd auf festem Boden

Natürlich sind die legendären Xenomorphs in Alien: Isolation 2 mit dabei, der am Ende des rund anderthalbminütigen Videos auftaucht – und wie immer nichts für Zartbesaitete ist.

Scheinbar hat ein solcher die komplette gezeigte Kolonie in Schutt und Asche gelegt und macht nun Jagd auf die Überlebenden. Viel mehr verrät das unten eingeblendete Video allerdings nicht über die Story.

Video starten 1:39 Alien Isolation 2 schickt euch auf festen Boden – und die Xenomorph gleich hinterher

Dafür bringen Al Hope (Creative Director) und Ana Sopikova (Art Director) ihre Freude zum Ausdruck, uns über zwölf Jahre nach dem Release des ersten Teils wieder in das Survival-Horror-Genre zu entführen.

Von den "klaustrophobischen Räumen der Kolonie selbst bis zu den Wirbelstürmen, die diese in Mitleidenschaft ziehen" liefern die Entwickler*innen in Alien: Isolation 2 nach eigenen Angaben das perfekte Gebiet für den ultimativen Jäger.

Auf ein Release-Datum müssen wir allerdings immer noch warten – bekannt ist lediglich, dass das Spiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

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