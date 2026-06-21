GTA 6 - Alle bekannten Charaktere im Überblick: Mit diesen Gangstern bekommt ihr es in Vice City zu tun

Alle GTA 6 Charaktere im Überblick.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S. Ab dem 25. Juni kann der Open World-Titel dann auch vorbestellt werden.



Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, werfen wir in diesem Artikel das Scheinwerferlicht auf die Charaktere des Vice City-Abenteuers. Denn echte GTA-Fans wissen: Gerade die Nebenfiguren waren in früheren Serienteilen die eigentlichen Stars.

Bevor wir uns die bisher bestätigten Figuren genauer anschauen, könnt ihr euch unten aber noch einmal genüsslich den zweiten Trailer zu Grand Theft Auto 6 ansehen:

2:47 GTA 6 zeigt in zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Nun aber los. Schauen wir uns doch mal an, mit welchen Charakteren wir es in Grand Theft Auto 6 zu tun bekommen!

Update am 21. Juni 2026: Wir haben den Artikel überarbeitet und das aktuelle Release-Datum von GTA 6 sowie den Preorder-Termin hinzugefügt.

Jason & Lucia - Das sind die beiden Hauptcharaktere von GTA 6

Unsere beiden Hauptcharaktere, Lucia Caminos und Jason Duval, haben wir im ersten GTA 6-Trailer ja bereits schon ein wenig kennengelernt. Der neue Trailer sowie Rockstars Website verraten jetzt weitaus mehr über das von Bonnie und Clyde inspirierte Gangsterpärchen.

Unter anderem lernen wir, dass Lucia im Knast war, "weil sie für ihre Familie kämpfte" und sich ein besseres Leben für ihre Mutter wünscht und deshalb wohl auch kriminellen Machenschaften nachgeht. Jason wiederum wuchs inmitten von Gangstern auf, war bei der Army und arbeitet nun unter anderem für den Drogenschmuggler Brian Heder.

GTA 6 - Diese Nebencharaktere kennen wir bereits

Cal Hampton

Cal Hampton aus GTA 6.

Cal ist Jasons Kumpel. Doch im Gegensatz zu seinem Gangster-Freund hängt der Hawaii-Hemdenträger weniger auf Vice Citys Straßen ab, sondern verbringt seine Zeit lieber als Stubenhocker und surft mit einer Pulle Bier im Netz oder lauscht der örtlichen Küstenwache.

Boobie Ike

Boobie Ike aus GTA 6.

Boobie Ike gilt als Legende im sonnendurchfluteten Vice City und scheint es zu genießen, mit seinen hart verdienten Scheinchen zu wedeln. Woher die ganze Kohle stammt? Aus Immobilien, einem Stripclub, einem Tonstudio und Drogengeschäften.

Dre'Quan Priest

Dre'Quan aus GTA 6.

Dre'Quan hat früher als Kleinkrimineller auf der Straße gedealt und hat nun den Wunsch, als Musiker groß rauszukommen.

Real Dimez

Real Dimez aus GTA 6.

Real Dimez ist ein Duo, das aus den beiden Mädels Bae-Luxe und Roxy besteht. Die beiden kennen sich bereits seit der Highschool und verdienen mit ihren Rapsongs und als Social Media-Influencerinnen Kohle ohne Ende.

Raul Bautista

Raul Bautista aus GTA 6.

Bisher hatten wir es überwiegend mit Kleinkriminellen zu tun, doch bei Raul Bautista scheint es sich um einen echten Profi zu handeln, wenn es darum geht sich gegen das Gesetz aufzulehnen und sich illegal die Taschen vollzustopfen. Bautista ist nämlich ein erfahrener Bankräuber – und er sucht stetig nach neuen Leuten für seine Verbrechen.

Brian Heder

Brian Heder aus GTA 6.

Na, welcher unrühmliche Job hat in dieser Liste noch gefehlt? Richtig, der eines Drogenschmugglers. Brian Heder ist genau so ein Typ. Er schmuggelt mit seiner Frau Lori trotz seines höheren Alters immer noch fröhlich Stoff. Niedere Arbeiten lässt er aber den armen Jason machen. Der darf im Gegenzug mietfrei bei ihm wohnen. Guter Deal?

GTA 6 erscheint am 19.11.2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

Welcher der bereits enthüllten GTA 6-Charaktere ist eher bisheriger Liebling?