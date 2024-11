Nicht nur "Die Simpsons": Hier sind alle Serien, die von Matt Groening stammen

Der Cartoon-Stil von Matt Groening ist einzigartig.

Matt Groening ist als Schöpfer der Simpsons weltweit bekannt. Bevor er fürs Fernsehen arbeitete, zeichnete er Cartoons und den Comic Life is Hell. In diesem ist der Stil seiner späteren Serien schon gut zu erkennen. Nachdem die Buchversion von Life is Hell gut angekommen war, wurde Groening von einem Hollywood-Produzenten beauftragt, eine TV-Serie zu entwickeln.

Groening hatte Angst davor, die Rechte an den Figuren aus Life is Hell abzugeben und wollte einen Flop verhindern. Also entschied er sich stattdessen, Die Simpsons zu entwerfen und eine Erfolgsgeschichte war geboren. Wir blicken für euch auf alle Serien, die Groening seitdem erfunden hat.

Die Simpsons

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Erstausstrahlung: 1989

1989 Episoden: 774 in 36 Staffeln

774 in 36 Staffeln Verfügbar auf: Disney+

Den Grundstein für Groenings Erfolg und Bekanntheit ist natürlich die seit 1989 laufende Kultserie "Die Simpsons". Sie ist die mit Abstand am längsten laufende Zeichentrick- und Primetimeserie in den USA. Die gleichnamige Familie rund um Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie ist ein Abbild der US-amerikanischen Familienvorstellung und die Serie hat über die Jahre allerlei gesellschaftliche Themen und Entwicklungen aufgegriffen.

Neben den Simpsons haben auch etliche weitere Einwohner*innen von Springfield unter Fans Legendenstatus erlangt, darunter etwa der griesgrämige Bar-Besitzer Moe Szyslak, die Grundschullehrerin Edna Krabappel oder Krusty der Clown. Die Simpsons befinden sich derzeit schon in der 36. Staffel und ein Ende ist nicht in Sicht.

Futurama

1:49 Futurama - Die neue Staffel im Trailer

Autoplay

Erstausstrahlung: 1999

1999 Episoden: 160 in 9 Staffeln

160 in 9 Staffeln Verfügbar auf: Disney+

Knapp zehn Jahre nach dem Start der Simpsons startete die Sci-Fi-Serie Futurama im US-amerikanischen Fernsehen. In der ersten Folge stolpert der Serienheld Philip J. Frey in der Nacht der Jahrtausendwende in einen merkwürdigen Apparat, wird eingefroren und erwacht erst eintausend Jahre später. Die Welt hat sich seitdem stark gewandelt, unter anderem wurde ein neues New York auf der alten Stadt errichtet.

Zusammen mit dem Roboter Bender Bending Rodriguez, der Raumschiffpilotin Turanga Leela und dem Rest der Crew des interplanetaren Lieferdiensts Planet Express erlebt Fry ein abgedrehtes Abenteuer nach dem anderen. Häufig geht es dabei satirisch um Auswirkungen von Ereignissen, die in unserer Zeit stattgefunden haben und allerlei Sci-Fi-Klischees. Nach zwei Pausen von 2003 bis 2007 und 2013 bis 2023 läuft die Serie derzeit wieder auf dem Streaming-Service Disney+.

Disenchantment

1:43 Disenchantment - ComicCon-Trailer zur neuen Serie von Simpsons-Macher Matt Groening - ComicCon-Trailer zur neuen Serie von Simpsons-Macher Matt Groening

Autoplay

Erstausstrahlung: 2018

2018 Episoden: 50 in 3 Staffeln

50 in 3 Staffeln Verfügbar auf: Netflix

Nachdem mit Futurama das Sci-Fi-Genre auf den Arm genommen wurde, widmete sich Groening ab 2018 mit Disenchantment der Fantasy. Ähnlich wie in den Simpsons und Futurama erzählt jede Folge dabei eine eigene Geschichte, die übergreifende Handlung rund um Prinzessin Bean, dem Dämon Luci und dem Halbelfen Elfo steht aber stärker im Vordergrund.

Bean soll zu Beginn der Serie verheiratet werden, hat darauf aber keine Lust. Viel lieber vertreibt sie sich ihre Zeit mit Prügeleien und Ausflügen in die Tavernen der Fantasy-Welt Dreamland. Trotz einer treuen Fangemeinde ist die Serie etwas schwächer bewertet als die anderen beiden. Bei IMDb steht Disenchantment "nur" bei 7,2 Sternen, während Futurama mit 8,5 und Die Simpsons mit 8,7 etwas besser bewertet sind.

Welche Serie von Matt Groening gefällt euch am besten? Habt ihr alle drei gesehen?