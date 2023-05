Alone in the Dark vorbestellen: Jetzt für PS5, Xbox Series X und Xbox Series S kaufen

Alone in the Dark erscheint am 25. Oktober 2023 für die PlayStation 5, Xbox Series X und den PC. THQ Nordic verspricht eine Neuinterpretation des Survival-Horror-Klassikers, also einen Reboot. Dieser baut auf den ersten beiden Teilen auf und erzählt eine neue Geschichte.

Dabei schlüpft ihr in die Rolle des abgebrühten Detektiv Edward Carnby oder in die Rolle von Emily Hartwood, die den Detektiv aus Sorge um ihren Onkel engagiert hat. Schon jetzt könnt ihr das Spiel vorbestellen.

So viel kostet Alone in the Dark: Die UVP für das Survival-Horror-Spiel liegt bei 59,99€.

Hier könnt ihr Alone in the Dark vorbestellen

Schon jetzt den Prolog spielen

Wer möchte, kann ab sofort eine Demo zu Alone in the Dark auf der PS5 und Xbox spielen. Dabei spielt ihr den Prolog und erhaltet auf diese Weise einen ersten Eindruck von der Atmosphäre des Spiels. In der Demo schlüpft ihr in die Rolle der kleinen Grace.

