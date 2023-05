Das Alone in the Dark-Reboot lernt von Resi 2 und wird zur echten Resident Evil-Konkurrenz

Emily Heartwood und Detective Edward Carnby werden von Jodie Comer und David Harbour verkörpert.

Alone in the Dark, der tentaklige "Survivalhorror-Dinosaurier", wird am 13. Oktober in die moderne Zeit geholt. Die Reihe bekommt nicht nur ein Remaster oder Remake, sondern einen kompletten Reboot, der auf den ersten beiden Teilen aufbaut.

In einem eigenen Showcase haben Entwickler Pieces Interactive und Publisher THQ Nordic jetzt neue Details verraten, die auf eine feine Gänsehaut hoffen lassen. Wir wissen jetzt beispielsweise, welche Schauspieler*innen in die Hauptrollen schlüpfen und was das neue Alone in the Dark mit dem großartigen Resident Evil 2 Remake gemeinsam hat.

Und falls euch das nicht reicht, könnt ihr den Prolog ab sofort auf PS5, PC und Xbox Series X/S ausprobieren.

Zwei Hauptpersonen mit alternativen Kampagnen

Wie bereits beim ersten Alone in the Dark im Jahr 1993 können wir auch beim Remake wählen, mit welcher Hauptfigur wir die unheimliche Derceto-Villa erkunden wollen: dem abgebrühten Detektiv Edward Carnby oder Emily Hartwood, die den Ermittler aus Sorge um ihren Onkel Jeremy engagiert hat. Dieser hat ihr nämlich einen äußert beuhruhigenden Brief gesendet.

Die Nachforschungen führen die beiden in die Derceto Nervenheilanstalt, die im Originalspiel noch ein Wohnhaus war. Wir haben also die Qual der Wahl zwischen dem außenstehenden Ermittler und Emily, die direkt persönlich in den Fall involviert ist.

Kaum leichter wird die Entscheidung dank des vielversprechenden Casts. Kein Geringerer als David Harbour, den wir aus Stranger Things als Polizei Chief Hopper kennen, verkörpert den Detektiv. Und die Besetzuung für Emily steht ihm in nichts nach. Hier ist die Wahl auf Jodie Comer gefallen, die in Killing Eve eine psychopathische Profikillerin verkörpert.

Das Entwicklerteam spricht aber sowieso die Empfehlung aus, das Spiel zweimal durchzuspielen - also ein Durchgang für jeden der beiden Charaktere. Denn während die Entscheidung zwischen ihnen vor 30 Jahren noch eher optischer Natur war, unterscheiden sich ihre Kampagnen im Reboot in einigen Punkten.

Das dürft ihr euch ähnlich wie die Leon- und Claire-Szenarien im Resident Evil 2 Remake vorstellen. Pieces Interactive hat uns verraten, dass die Cutscenes variieren, gerade da die beiden Figuren so unterschiedliche Rollen in der Story einnehmen. Zudem sind auch manche Räume im Spiel nur mit Carnby oder nur mit Emily zugänglich. Für die Geschichte ist übrigens der Autor des großartigen Gruselspiels SOMA verantwortlich.

Hier könnt ihr euch das komplette Showcase ansehen:

11:07 Alone in the Dark-Showcase verrät mehr über die Hauptfiguren, Cast und Release des Horror-Reboots

Demo verfügbar: Gruselt euch jetzt selbst durch den Prolog

Gleichzeitig mit den neuen Infos gibt uns das Entwicklerteam aber auch gleich selbst die Chance, in das Horrorabenteuer einzutauchen. Der Prolog zum Spiel ist jetzt auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC verfügbar.

Die kurze Demo soll euch einen Vorgeschmack auf die unheimliche Atmosphäre geben. Gekämpft wird dabei allerdings noch nicht. Während ihr euch mit Emily Heartwood und Edward Carnby sehr wohl in Survival-Manier mit fiesen Monstern herumschlagen müsst, schlüpft ihr im Prolog in die Rolle der kleinen Grace, die davon verschont bleibt. Gruseln dürft ihr euch hoffentlich trotzdem schon.

Was erhofft ihr euch vom Reboot der Reihe? Kennt ihr die alten Spiele aus den 90ern überhaupt noch? Und werdet ihr euch die Demo schnappen?