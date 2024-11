Gamer hat als Kind PS2 vom Onkel geschenkt bekommen, durfte sie aber nie benutzen - entdeckt originalverpackte Konsole nach Jahren im Keller und fängt mit Zocken an

So sieht die PS2 aus dem Keller aus (Bild: reddit.com/user/BetOnYoself/).

Vielleicht erinnern sich der eine oder andere von euch noch an die eigene Kindheit und an das Gefühl, eine Konsole wie zum Beispiel die PS2 geschenkt bekommen zu haben. Manche Eltern sind allerdings strenger als andere und so kam es dazu, dass der Vater eines Reddit-Users die PS2 direkt wieder einkassiert hat. Seine Kinder durften mit dem Gerät nicht spielen, obwohl sie es von ihrem Onkel geschenkt bekommen hatten. Jahre später taucht die Konsole aber wieder auf und darf endlich seiner Bestimmung nachgehen.

Kids bekommen PS2 geschenkt, können aber erst viele Jahre später damit spielen

Darum geht's: Auf Reddit schreibt der User BetOnYoself, er habe seine alte Kindheits-PS2 im Keller bei seinen Eltern gefunden. Allerdings habe er seinerzeit nie damit spielen dürfen. Jetzt überlege er, wie viel die Konsole heute noch wert sei und ob er das Gerät lieber verkaufen oder behalten solle.

"Mein Onkel hat sie mir und meinem kleinen Bruder geschenkt, aber mein Vater hat sie direkt konfisziert. Er hat sie all die Jahre im Keller behalten. Das Siegel wurde zwar gebrochen, aber die ganze Verpackung und das Plastik ist alles noch in der Schachtel. Was ist der Wert von so etwas? Ich habe nie wirklich PS2 gespielt, denke aber schwer darüber nach, sie zu behalten und ab und zu das eine oder andere Spiel zu spielen."

Die Kommentare sind sich größtenteils einig: Wenn der Urheber des Posts als Kind nie damit spielen durfte, sollte er jetzt die Chance nutzen, die vielen großartigen Spiele der PS2-Ära nachzuholen. Das heißt, BetOnYoself wird hundertfach ans Herz gelegt, die Konsole zu behalten und einfach darauf loszuspielen.

Auch der möglicherweise emotionale Wert, den die kuriose Geschichte dieser Konsole mit sich bringt, ist natürlich nicht zu unterschätzen:

"Ich weiß nicht, wie nah dir dein Onkel steht, aber ich denke, diese hier ist unersetzlich und du solltest sie behalten. Viele großartige Spiele aus dieser Zeit sind auch heute noch toll."

Neben zusätzlichen Beileidsbekundungen sowie Unverständnis gegenüber dem strengen Vater finden wir in den Kommentaren auch noch haufenweise Spiele-Empfehlungen. Die PS2 ist nicht umsonst bis heute die meistverkaufte Spiele-Konsole überhaupt. Es gibt wirklich viele gute Titel, die auch heute noch einen Blick wert sind.

Diese Titel werden zum Beispiel empfohlen:

Ace Combat

Castlevania: Symphony of the Night

Final Fantasy X und XII

Forbidden Siren 1 und 2

God of War

Grand Theft Auto-Reihe

Gran Turismo

Jak and Daxter

Katamari Demacy

Metal Gear Solid 2 und 3

Need for Speed

Ratchet and Clank

Rule of Rose

Scarface: The World is Yours

Shadow of the Colossus

Silent Hill 2, 3 und 4

Sly Cooper

Socom

Syphon Filter

Test Drive: Eve of Destruction

Way of the Samurai 2

Xenosaga 1 bis 3

So ging die Sache aus: Mittlerweile scheint sich der stolze PS2-Besitzer eindeutig entschieden zu haben und will die Konsole behalten. Er hat sogar schon nach Empfehlungen gefragt und in der Zwischenzeit einen neuen Beitrag verfasst, in dem es darum geht, seine PlayStation 2 eventuell zu modden. Wir wünschen dem frisch gebackenen PS2-Besitzer natürlich richtig viel Spaß mit den Titeln dieser Ära.

Welche PS2-Spiele würdet ihr ihm empfehlen?