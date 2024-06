6 Jahre altes Microsoft-Spiel stößt Elden Ring-Erweiterung vom Verkaufsthron auf Steam, bevor es bald für immer verschwindet

Shadow of the Erdtree ist aktuell nicht mehr das meistverkaufte Spiel auf Steam.

Wer in den vergangenen Stunden auf Steam in die Verkaufscharts geschaut hat, dürfte sich vielleicht etwas gewundert haben. Aktuell thront nicht etwa mit der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree das Spiel der Stunde auf dem ersten Platz, das täglich knapp eine halbe Million Spieler*innen gleichzeitig zocken.

Vielmehr thront ein mittlerweile sechs Jahre altes Rennspiel von Microsoft und Entwickler Playground Games an der Spitze der Verkaufscharts und das aus gleich zweierlei Gründen. (via SteamDB)

Forza Horizon 4 stürmt die Steam-Verkaufscharts

Der vierte Teil von Microsofts Rennspielserie Forza Horizon verkauft sich aktuell auf Steam so oft wie kein zweites Spiel. Auf den weiteren Plätzen folgen Elden Ring (Hauptspiel), Counter-Strike 2, Shadow of the Erdtree und der Dauerbrenner PUBG.

Grund 1: Forza Horizon 4 verschwindet von Steam

Wie Playground Games bereits vorgestern bekanntgab, wird die digitale Version von Forza Horizon 4 ab dem 15. Dezember 2024 nicht mehr auf Steam gelistet. Optionale DLCs verschwinden bereits Ende Juni. Als Grund nannte der Entwickler auslaufende Lizenzen und Vereinbarungen mit Partnern. Ob es sich konkret um Deals mit Autoherstellern handelt, wurde nicht kommuniziert, ist aber wahrscheinlich.

Da Forza Horizon 4 aber auch nach Verkaufsstop auf Steam weiter spielbar ist, und zwar samt allen Online- und Offline-Modi, wollten sich viele Spieler*innen das nach wie vor sehr gute Rennspiel gewiss noch sichern.

Unser Testvideo zu Forza 4 könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

9:50 Forza Horizon 4 im Testvideo - Auch in Großbritannien ein Rennspieltraum - Auch in Großbritannien ein Rennspieltraum

Grund 2: Forza Horizon 4 ist bis 19 Uhr im Angebot

Bis zum Start des Steam Summer Sale um 19 Uhr könnt ihr euch Forza Horizon 4 noch mit 80% Rabatt für 13,99 Euro auf Steam sichern. Auch die Deluxe- und Ultimate-Edition sind deutlich reduziert.

Das in Kombination mit dem baldigen Verschwinden hat bei einem sehr guten Rennspiel dann ausgereicht, um selbst ein Elden Ring kurz nach Release der Erweiterung vom Verkaufsthron zu stubsen – zumindest für kurze Zeit. Ist der Deal erst beendet, wird sich FromSoftware seinen Platz an der Spitze sicher zurückholen.

Habt ihr euch Forza Horizon 4 noch im Steam-Sale geholt und wie gut ist der Teil aus eurer Sicht im Vergleich zu Forza Horizon 5 gealtert?