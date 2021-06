Forza Horizon 5 beendet eine Ära: Keine neuen Autos mehr für Forza Horizon 4

Mit der Ankündigung von Forza Horizon 5 konnte Microsoft auf der E3 ordentlich Eindruck schinden. Das Rennspiel sieht unglaublich gut aus und soll schon in diesem Jahr für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen, konkret im November 2021.

Forza Horizon 5 drängt Vorgänger ab: Das bedeutet aber auch, dass sich der Zyklus von Forza Horizon 4 langsam dem Ende nähert. Wie Playground Games in einem Video-Blog bekannt gab, ist das heutige Update für das Rennspiel das letzte, mit dem frische Inhalte geliefert werden:

"Da der Release von Forza Horizon 5 in den kommenden Monaten bei uns oberste Priorität genießt, haben wir bei den 'Monthly Series' von Forza Horizon 4 einige Änderungen vorgenommen."

In dem Video erklären die Entwickler zudem das am 29. Juni veröffentlichte Update "Series 37". Mit dem Patch wird die letzte Runde an brandneuen Autos eingeläutet, anschließend ist Schluss mit neuen Inhalten. Monatliche Events wird es aber weiterhin geben.

So geht es weiter: Auch in Zukunft wird es jeden Monat Updates für Forza Horizon 4 geben, diese werden aber auf Inhalten beruhen, die bereits in der Vergangenheit veröffentlicht wurden. Konkret werden die Series 7 bis 32 noch einmal neu aufgelegt. Dabei soll es sich um eine Art Remix handeln. Neue Autos oder Funktionen wird es jedoch nicht mehr geben.

Weitere Artikel zu Forza Horizon 5:

Mehr Zeit für Fable

Playground Games arbeitet außerdem intensiv an einem neuen Teil der Fable-Serie, ein ganz neues Abenteuer für das Rennspiel-Studio. Zwar wird es noch eine Weile dauern, bis das Rollenspiel erscheint - immerhin gab es auf der diesjährigen E3 nichts von Fable zu sehen - jedoch sollte Forza Horizon 4 jetzt kaum noch Ressourcen fressen. Das Studio kann jetzt also auch bei der Entwicklung von Fable den sechsten Gang einlegen.

Spielt ihr noch immer Forza Horizon 4?