Spieler feiern 18 Jahre altes PS3-Spiel für seine detaillierte Grafik - vor allem die Gesichter begeistern

Manche Menschen haben auch aus der PS3 schon wirklich beeindruckende Grafik herausgekitzelt, wie dieses 18 Jahre alte Spiel beweist.

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David Molke
01.07.2026 | 19:32 Uhr

Metal Gear Solid 4 war seinerzeit schon ein echtes Brett, vor allem auch, was die Grafik anging. Metal Gear Solid 4 war seinerzeit schon ein echtes Brett, vor allem auch, was die Grafik anging.

Aktuelle Spiele wie Crimson Desert zaubern fantastische Landschaften auf unsere Bildschirme und Figuren aus dem kommenden GTA 6 gehen auf Bildern fast als echte Fotos durch. Aber die ganz großen Grafiksprünge liegen schon eine ganze Weile zurück, wenn wir ehrlich sind. Die PS3-Ära macht mit ihren Qualitäten heute noch nostalgisch.

Metal Gear Solid 4 lässt auch heute noch Kinnladen runterklappen

Raytracing und 4K machen sich manchmal kaum bemerkbar, dasselbe gilt für Bildwiederholraten jenseits der 60 FPS. Aber der Sprung von 2D auf 3D war gigantisch, und der nächste wirkliche Meilenstein könnte der von niedrig auflösenden Spielen hin zu HD gewesen sein. Soll heißen: Die PS3 hat wirklich Beeindruckendes und vor allem Neues hervorgebracht, das es vorher so nicht gab.

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Wie zum Beispiel die detaillierten Gesichter in Metal Gear Solid 4. Die wirken insbesondere aus heutiger Perspektive immer noch richtig abgefahren. Immerhin handelt es sich dabei um ein Spiel aus der vorletzten Konsolen-Generation, aber auch die hat eben schon einige wirklich beachtliche Leistungen im Grafik-Bereich hervorgebracht.

Auf Reddit macht jedenfalls gerade dieser Beitrag hier die Runde und sorgt für anerkennende Kommentare. Vielen Fans waren die Qualität und der Detailgrad offensichtlich gar nicht mehr so richtig gut in Erinnerung. Ohne groß drüber nachzudenken, könnten diese Gesichter auf den ersten Blick fast genau so auch aus einem PS4-Spiel stammen:

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Das sorgt natürlich für jede Menge Nostalgie und interessante Beobachtungen in den Kommentaren. Einige Fans glauben beispielsweise, dass die Limitierung der Hardware-Power damals Entwickler*innen noch viel stärker dazu gebracht hätte, alle Register zu ziehen, um auch noch das letzte Quäntchen Leistung aus der Konsole zu quetschen.

Dabei hätte im Fall von MGS 4 wohl auch geholfen, dass es erst einmal nur für die PS3 veröffentlicht worden ist. So konnten sich die Entwickler*innen rund um Hideo Kojima voll und ganz auf diese eine Plattform und die zugehörige Optimierung fokussieren.

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Besonders lobende Erwähnung findet auch der Ingame-Podcast, in dem die Menschen hinter dem Spiel ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Da wird zum Beispiel davon berichtet, wie schwierig es war, das Fensterglas am Anfang des Spiels so hinzubekommen, dass es richtig zersplittert.

Ein anderer Fan erwähnt, dass im Vorfeld der Veröffentlichung von MGS 4 unter anderem auch damit geworben wurde, dass allein der Schnurrbart von Old Snake mehr Polygone hat als ein komplettes Soldaten-Modell aus Metal Gear Solid 3.

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Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

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Genre: Action

Release: 12.06.2008 (PS3)

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