PlayStation - Rettet endlich die besten Klassiker!

von Christian Fritz Schneider, Jonas Gössling, Ann-Kathrin Kuhls,

20.03.2022 16:12 Uhr

Dank PS Now sind einige der größten Spiele-Klassiker der PS3 heute noch über Streaming auf PS4, PS5 und sogar am PC spielbar. Doch selbst damit bekommt ihr Titel wie Metal Gear Solid 4 oder Killzone 3 nur maximal in der Grafikqualität der Originale. In Sachen Backward Compatibility hat Microsoft die Nase vorn und lässt Spiele aus früheren Xbox-Generationen auf den neuen Konsolen in Auflösungen bis zu 4k und oft auch in höheren Frameraten erstrahlen, bestes Beispiel: Gears of War 3 auf der Xbox Series X.

PlayStation-3-Klassiker wie Resistance 3 oder Motorstorm hätten so ein Update auch verdient, doch bislang kümmert sich Sony kaum um unsere Lieblingsspiele von früher. Jüngste Gerüchte lassen aber eine Technik für Backward Compatibility von PS3-Spielen auf modernen Sony-Konsolen zumindest erhoffen. In diesem Video fassen wir deshalb die Spiele zusammen, die unbedingt nochmal eine neue Chance in 4k und mit 60 FPS oder sogar mehr verdienen.