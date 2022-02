Bei Amazon könnt ihr jetzt drei Spiele kaufen und müsst nur zwei bezahlen. Das günstigste Spiel bekommt ihr geschenkt. Das Angebot gilt für eine Auswahl von mehr als 500 Titeln für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC. Spiele für Nintendo Switch sind leider nicht mit dabei. Die Aktion läuft noch bis zum 8. März. Preise und Verfügbarkeit einzelner Spiele können sich im Lauf dieser Zeit natürlich ändern. Hier findet ihr die komplette Spieleauswahl:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Spiele aus der Auswahl zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann an der Kasse automatisch angepasst.

Wie immer lohnt sich die Aktion am meisten, wenn man ungefähr gleich teure Spiele auswählt. Außerdem sollte man vor dem Kauf natürlich Preise vergleichen, damit man nichts kauft, was es ohnehin anderswo viel günstiger gibt. Hier eine kleine Auswahl aus den in der Aktion enthaltenen Spielen:

3 für 2 mit Spielen bei MediaMarkt und Saturn

Die Rabattaktion von Amazon dürfte eine Reaktion auf die 3-für-2-Aktionen von MediaMarkt und Saturn sein, die bereits am Dienstagabend gestartet wurden. Auch bei MediaMarkt und Saturn gilt das Angebot für Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC, Switch-Spiele sind nicht dabei. Außerdem gibt es den Rabatt nur für sofort verfügbare Titel, also nicht für Vorbestellungen. Die Übersicht über die Aktionen, die ebenfalls noch bis zum 8. März laufen, findet ihr hier:

