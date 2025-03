Amazon macht euch jetzt ein 30€-Geschenk: Shop stimmt mit kostenlosem Angebot auf Frühlings-Sale ein!

Kurz vor dem Start der Frühlingsangebote macht euch Amazon ein Geschenk im Wert von rund 30 Euro.

Vom 25. bis zum 31. März laufen bei Amazon die Frühlingsangebote mit hunderttausenden Deals aus vielen verschiedenen Kategorien. Um euch ordentlich auf den großen Sale einzustimmen, hat Amazon allerdings schon vorab viele Angebote gestartet und macht euch sogar ein Geschenk im Wert von rund 30€, das ihr hier finden könnt:

Ihr bekommt jetzt nämlich drei Monate bei Amazon Music Unlimited kostenlos. Normalerweise kostet das Abo des Streaming-Dienstes 9,99€ pro Monat für Prime-Mitglieder und 10,99€ für alle anderen. Das Angebot gilt allerdings nur für Neukunden.

Falls ihr mehr auf Hörbücher als auf Musik steht, könnt ihr euch übrigens auch drei Monate Amazon Audible schnappen, allerdings nicht ganz kostenlos, sondern für 0,99€ im Monat:

Was bietet Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited kann nicht nur mit der riesigen Songauswahl, sondern auch mit der Klangqualität punkten.

Mit Amazon Music Unlimited könnt ihr mehr als 100 Millionen Songs ohne Werbung hören. Ihr könnt diese Songs allesamt nicht nur online streamen, sondern auch herunterladen und offline hören, sodass sie euch immer zur Verfügung stehen, auch wenn ihr mal keine gute Internetverbindung habt.

Bei der Wiedergabequalität kann Amazon Music Unlimited im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten ebenfalls punkten: Ihr bekommt sämtliche Songs mindestens in HD-Qualität, manche werden euch sogar in Ultra HD mit bis zu 3730 kbps oder mit 3D Audio geliefert. Da kann Spotify derzeit nicht mithalten, hier ist aktuell bei 320 kbps Schluss.

Amazon Music Unlimited bietet aber nicht nur Musik. Auch eine Auswahl an Podcasts, Hörspielern und Hörbüchern ist dabei. Natürlich reicht das nicht mal ansatzweise an das Angebot heran, das euch Amazon Audible in dieser Hinsicht bietet, doch wenn ihr hauptsächlich Musik hört und euch nur ab und zu mal von einer Geschichte unterhalten lassen möchtet, werdet ihr selbst bei Amazon Music Unlimited gut bedient.

Weitere Amazon Frühlingsangebote sichern!

Wie gesagt, hat Amazon bereits einige weitere Vorab-Angebote zum großen Frühlings-Sale gestartet, darunter Eigenmarken wie Fire Tablets und Blink-Sicherheitskameras, aber auch günstige 4K-Fernseher von Hisense, Bluetooth-Kopfhörer und vieles mehr. Hier haben wir euch einige der Highlights herausgesucht:

Der komplette Sale mit hunderttausenden Sonderangeboten startet am Dienstag pünktlich um Mitternacht. Sobald es losgeht, findet ihr die Übersicht über die Sonderangebote hier: