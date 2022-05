Bei Amazon bekommt ihr gerade eine ganze Reihe von Grundig Fire TVs im Angebot. Eines der Highlights ist der 4K-Fernseher Grundig Vision 8 (VAE 80), den ihr in der Größe 49 Zoll schon für 269 Euro statt 323,38 Euro bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie so günstig. Generell sind 4K-Fernseher mit 49 Zoll selten zu einem so niedrigen Preis zu bekommen. Es gibt aber auch noch andere Fire TVs mit 32 bis 55 Zoll günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote gelten. Die Deals wurden aber erst am Sonntagmorgen gestartet, deshalb stehen die Chancen gut, dass sie noch ein paar Tage verfügbar sind.

Was bietet der Grundig Vision 8?

Bild: Zum Grundig Vision 8 (VAE 80) existieren leider nicht viele Testberichte und auch wir konnten den 4K-Fernseher nicht selbst ausprobieren. Detaillierte Angaben zur Bildqualität können wir deshalb nicht machen. Für den niedrigen Preis soll der Grundig Vision 8 aber durchaus eine gute Leistung abliefern. Wie üblich bei Low-Budget-TVs muss man jedoch mit einer relativ niedrigen Spitzenhelligkeit rechnen, wodurch HDR nicht voll ausgenutzt werden kann.

Gaming: Beim Gaming zeichnet sich der Grundig Vision 8 nicht besonders aus. Ein 120-Hz-Display oder HDMI 2.1 besitzt er nicht, das kann man zu diesem Preis aber auch nicht erwarten. Zum Input Lag liegen uns leider keine Daten vor. Grundig-TVs waren früher für relativ hohen Input Lag bekannt, durch den sie fürs Gaming schlecht geeignet waren. Neuere Modelle aus den letzten Jahren sollen aber teils auf gute Werte von unter 20 ms kommen. Ob das auch für den Vision 8 gilt, können wir nicht mit Sicherheit sagen.

Fire TV mit Sprachsteuerung: Einer der größten Pluspunkte des Grundig Vision 8 ist sein von Amazon stammendes Fire-Betriebssystem. Dieses ist recht komfortabel zu bedienen und bietet eine große App-Auswahl. Außerdem liegt dem Fernseher eine Fernbedienung mit Mikrofon bei, durch die Sprachsteuerung und Unterhaltungen mit Alexa möglich sind.