Bei Amazon gibt es gerade den 4K-Fernseher Hisense A6GG im Sonderangebot, und zwar in sechs verschiedenen Größen von 43 bis 75 Zoll. Für die kleinste Version zahlt ihr nur 259 Euro, die größte kostet 729 Euro. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr unter anderem bei der 58-Zoll-Variante, die ihr euch schon für 399 Euro holen könnt. Hier findet ihr die Übersicht:

Laut Vergleichsplattformen ist Amazon bei allen sechs Größen momentan der günstigste Anbieter, und zwar auch dann, wenn man sehr ähnliche Varianten wie den Hisense A6BG und A6CG in den Vergleich einbezieht. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch laufen.

Wie gut ist der Hisense A6GG?

Bild: Welche Bildqualität ihr bekommt, ist beim Hisense A6GG von der gewählten Größe abhängig. Die Versionen in 43, 55 und 65 Zoll verwenden ein IPS-Panel, das einen vergleichsweise niedrigen Kontrast, dafür aber euch niedrige Blickwinkelabhängigkeit bietet. Die anderen Größen bieten ein VA-Panel mit hohem Kontrast, aber dafür hoher Blickwinkelabhängigkeit. Wenn ihr stets direkt vor dem Fernseher sitzt, sind die Versionen mit VA-Panel besser für euch. Ansonsten bietet der Hisense A6GG ein gutes Bild, aber mit der bei Low-Budget-Geräten üblichen niedrigen Spitzenhelligkeit. Allzu hoch sollten eure Erwartungen daher nicht sein.

Gaming: Der Hisense A6GG verfügt über einen sehr niedrigen Input Lag von circa 10 bis 11 ms bei 60 Hz und ist damit gut fürs Gaming geeignet. Außerdem wird ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Der Fernseher schaltet also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz um, wenn ihr an der Konsole spielt. Allerdings hat der Hisense A6GG nur ein 60-Hz-Display und bietet dementsprechend kein richtiges HDMI 2.1. Auch mit der PS5 oder der Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt.