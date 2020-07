Bei Amazon gibt es heute den Grundig Vision 7, auch bekannt als Grundig VLX7010, im Angebot. Die kleinste Variante mit 43 Zoll kostet nur noch 227 Euro statt 276,77 Euro. Das Modell mit 55 Zoll gibt es für 318 Euro statt 424,94 Euro und für 65 Zoll bezahlt ihr 488 Euro statt 599 Euro. Es handelt sich dabei um einen Tagesdeal im Rahmen der Sommerangebote bei Amazon, der pünktlich um Mitternacht abläuft.

Grundig VLX7010 (4K, Sprachsteuerung) ab 277€ bei Amazon im Tagesangebot

In allen drei Fällen ist Amazon übrigens laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Allerdings ist das in diesem Fall nicht schwierig, denn es handelt sich um spezielle, in Kooperation mit Amazon entstandene Fire TVs, die nur bei wenigen anderen Händlern angeboten werden.

Was bietet der Grundig VLX7010?

Die Bildqualität des Grundig VLX7010 kann sich für den Preis durchaus sehen lassen. Der Kontrast ist zwar etwas schwach, da es sich um ein IPS-Panel handelt. Dafür ist die Blickwinkelabhängigkeit niedrig und auch die Farbwiedergabe ist gut. Der Sound hingegen ist trotz 40 Watt Gesamtleistung eher schwach.

Die Software des Grundig Vision 7 hatte zum Start noch einige Macken, woraus ein paar der negativen Kundenrezensionen auf Amazon resultieren. Die meisten Fehler scheinen jedoch inzwischen per Updates behoben zu sein. Die hervorragend funktionierende Sprachsteuerung durch Alexa sorgt zudem für zusätzlichen Bedienungskomfort. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Apps, alle großen Streaming-Dienste werden unterstützt.

Der größte Makel des Grundig VLX7010 ist aus Spielersicht der Input Lag, der mit ca. 39 ms recht hoch geraten ist. Das kann man in Singleplayer-Spielen tolerieren, für schnelle Multiplayer-Partien ist der Grundig Vision 7 aber nicht das optimale Gerät.

Mehr Sommerangebote bei Amazon

Bei Amazon laufen noch bis zum Juli die Sommerangebote mit Tausenden Deals aus den verschiedensten Bereichen. Dabei gibt es neben Tagesangeboten auch längerfristige Deals sowie Blitzangebote, die nur für wenige Stunden gültig sind. Mehr erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel zu den Sommerangeboten. Die aktuellen Sommerangebote findet ihr hier:

Sommerangebote bei Amazon