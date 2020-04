Derzeit könnt ihr bei Amazon euren Xbox Game Pass besonders günstig verlängern oder ein neues Abo kaufen. Im Angebot bekommt ihr den Xbox Game Pass Ultimate für sechs Monate für nur 38,99 Euro. Somit bezahlt ihr für drei Monate, erhaltet aber sechs Monate des besonderen Abos von Microsoft.



Das Angebot gilt bis zum 14. April und ihr müsst die Codes bis zum 14. Mai 2020 eingelöst haben. Jetzt könnt ihr eure Abo-Laufzeit günstiger verlängern.

6 Monate Xbox Game Pass Ultimate für 38,99 Euro

Jetzt Xbox One X günstiger kaufen: Wenn ihr wollt, könnt ihr aktuell außerdem passend zum Game Pass gleich eine neue Xbox dazu kaufen. Diese gibt es bei MediaMarkt und Amazon im Angebot zum Bestpreis.

Das bietet der Xbox Game Pass Ultimate

Der Xbox Ultimate Game Pass besteht im Prinzip aus drei Teilen:

Xbox Game Pass

PC Game Pass

Xbox Live Gold

Als Besitzer einer Xbox One könnt ihr euch mit dem Xbox Game Pass somit den Zugriff auf über 100 Spiele sichern. Des Weiteren bietet Xbox Live Gold nicht nur die Möglichkeit online zu spielen, sondern außerdem jeden Monat vier Gratis-Spiele durch Games with Gold für eure Xbox. Im April 2020 finden sich darunter ein RPG-Klassiker und ein Rennspiel. 36 1 Mehr zum Thema Xbox Games With Gold April 2020: Gratis-Spiele bringen RPG-Klassiker

Außerdem könnt mit Xbox Live Gold jede Woche neue Deals with Gold im Xbox Store wahrnehmen und spart bei den Angeboten einiges auf verschiedene Spiele.



Neu beim Xbox Game Pass im April 2020: Diesen Monat bekommt der Game Pass Zuwachs durch Nier: Automata. Falls ihr euch fragt, was es im Xbox Game Pass alles an Spielen gibt, solltet ihr euch unsere Übersicht der beliebtesten anschauen.

24 2 Mehr zum Thema Xbox Game Pass: Die aktuell 25 beliebtesten Spiele, die ihr zocken müsst

