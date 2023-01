Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch: Cozy Game im Angebot bei Amazon

Viele sind sich was Animal Crossing New Horizons angeht einig: Es ist das Cozy Game schlechthin, wenn man von niedlichen Einwohnern und einer ästhetischen Insel umgeben sein möchte. Aktuell gibt es das Cozy Game für die Nintendo Switch im Angebot bei Amazon. Hier könnt ihr es euch mit -20% schnappen.

Großer Cozy Faktor

Ich selbst zähle mich sehr gerne zu den Cozy Games Enthusiasten hinzu. Denn, die Welt der Cozy Games ist einfach unfassbar niedlich und enstpannend! Falls ihr aber noch ganz neu in der Welt rund um Cozy seid, so gebe ich euch natürlich einen kurzen Einstieg.

Viel steckt tatsächlich schon in der Bezeichnung selbst: Cozy Games sollen euch an einem anstrengenden Tag, oder auch einer aufregenden PvP-Zockersession, entspannen. Das passiert vor allem durch die niedliche Inszenierung: Cozy Games beinhalten im Großen und Ganzen oft süße Charaktere die nicht selten auch Tiere sind. Gemeinsam mit euren Begleitern geht ihr dann Aktivitäten wie Farmen oder auch kreativen Tätigkeiten wie dem Hausbau nach.

Weitere Cozy Eigenschaften sind unter anderem:

Kein Stress Faktor: Spielende können meist selbst entscheiden in welcher Geschwindigkeit sie ihren Aufgaben nachgehen wollen.

Spielende können meist selbst entscheiden in welcher Geschwindigkeit sie ihren Aufgaben nachgehen wollen. Freundliche Charaktere: Die Bewohner die ihr kennenlernt sind euch gegenüber immer warm und offen eingestellt

Die Bewohner die ihr kennenlernt sind euch gegenüber immer warm und offen eingestellt Abwesenheit von Gewalt: In Cozy Games gibt es keine Gewalt und auch so etwas wie eine Ausdaueranzeige fehlt oft

Animal Crossing als Cozy Game

Nachdem ich euch also kurz erklärt habe, was Cozy Games so ausmacht, steht eines ganz klar fest: Das Animal Crossing Franchise zählt definitiv zu den Cozy Games dazu.

In Animal Crossing New Horzions erwarten euch niedliche Bewohner auf einer super schönen und entspannten Insel. Ihr baut hier an eurem eigenen Haus und könnt die Insel ganz nach eurem Belieben anpassen. Andererseits könnt ihr aber auch die Beziehungen zu euren Bewohnern vertiefen und eure Real Life Freunde auf ihren Inseln besuchen.

Was aber vor allem Spaß macht ist das Personalisieren eurer ganzen Insel. Hier könnt ihr ordentlich Terraforming betreiben was das Zeug angeht! Ihr könnt anpassen, wo sich die Flüsse und Seen befinden sollen und diese dann auch mit diversen Brücken versehen. Ganz nach eurem eigenen Stil eben.

Falls ihr noch mehr zu Animal Crossing New Horizons erfahren wollt, so könnt ihr in den Guide von Sebastian Zeitz reinschnuppern. Der GamePro Redakteur hat euch alles Wissenswerte in einen Überblick gepackt.