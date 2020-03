Wir haben in diesem Artikel all unsere Guides zu Animal Crossing: New Horizons gesammelt. Egal ob ihr auf der Suche nach Tipps zum Angeln seid oder wissen wollt, wie ihr an Eisenerz kommt – wir haben die Antwort für euch. Da wir fortlaufend neue Guides veröffentlichen werden, updaten wir regelmäßig diesen Artikel.

Letztes Update: Dieser Artikel wurde zuletzt am 24. März 2020 aktualisiert.

Tipps für eure ersten Tage auf der Insel

Einsteigertipps - Ihr seid neu bei Animal Crossing und wisst gar nicht genau, was ihr machen sollt. Wir helfen euch bei der Inselorientierung.

Richtige Inselwahl treffen - Zu Beginn wählt ihr eine von vier zufälligen Inseln aus. Darauf solltet ihr bei der Wahl achten.

Alle Start-Bewohner - Es gibt nur eine bestimmte Auswahl an Bewohnern, die ihr bekommen könnt. Wir zeigen euch, wer euch auf dem Inselabenteuer begleiten wird.

Allgemeine Tipps

Guides zu Crafting & Ressourcen

Eisenerz finden - Wir zeigen euch, wie ihr leichter Eisenerz bekommt und so den Laden ausbauen könnt.

Brücke bauen - So bekommt ihr das Baumstammpfahl-Set, Lehm und Steine, um eure erste Brücke zu bauen.

Alles zu Fischen & Insekten

Fische richtig angeln - Ihr wollt mehr Fische angeln aber irgendwie beißt nichts an? Wir zeigen euch, was ihr beachten müsst.

Insekten richtig fangen - Ihr wollt für das Museum neue Käfern stiften aber sie wollen nicht in euren Kescher? Wir haben einige Tipps für euch parat.

Tipps zur Charaktergestaltung

Augenbrauen & Sommersprossen - Mit diesen Designs könnt ihr euren Charakter noch weiter anpassen, als es die normalen Tools im Spiel erlauben.

Aktuelle Glitches im Spiel