Apple Watch Series 7 & SE jetzt bei Amazon zum aktuellen Bestpreis

Amazon hat eine besondere Angebotsaktion rund um die Apple Watch. Es gibt verschiedene Modelle derzeit zu aktuellen Bestpreisen. Solltet ihr als Uhr eine Smartwatch suchen, gibt es jetzt die beliebteste deutlich günstiger. Die Apple Watch 7 ist dabei das große Highlight im Angebot, da ihr hier ein Modell mit GPS und LTE zum aktuellen Bestpreis erhaltet. Was die Smartwatch kann und wie viel sie kostet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Diese Apple Watches sind unter anderem günstiger:

Wie lange das Angebot gilt, ist uns leider nicht bekannt.

Apple Watch Series 7 mit GPS & LTE stark reduziert

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet bei Amazon die Apple Watch Series 7 mit GPS und LTE in Rot und mit einer Größe von 45 mm für nur 429€. Das ist der aktuelle Bestpreis für die Uhr. Bei Amazon könnt ihr sie zudem auch in fünf bequemen Raten bezahlen.

Das erwartet euch: Mit der Apple Watch Series 7 könnt ihr dank LTE telefonieren ohne euer Handy dabei haben zu müssen, sofern ihr eine eSim mit der Uhr nutzt. Des Weiteren lassen sich Musik, Podcasts und mehr von unterwegs aus streamen. Die Apple Watch 7 ist zudem perfekt, um eure Gesundheit zu überwachen. Ihr könnt den Sauerstoffgehalt im Blut messen, ein EKG machen und Mitteilungen bei hohen oder niedrigen Herzfrequenzen erhalten. Außerdem habt ihr stets euren Puls im Blick.

Apple Week bei MediaMarkt

Ihr wollt noch mehr Angebote von Apple? Dann könnt ihr noch bis zum 28. Februar 2023 bei MediaMarkt iPhones, AirPods und MacBooks in der sogenannten Apple Week günstiger kaufen. Alles dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht: