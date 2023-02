Apple Week bei MediaMarkt: AirPods, iPhones, MacBooks und Zubehör im Angebot

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft gerade ein Apple Sale, in dem ihr so ziemlich alles im Angebot bekommt, was es an Apple-Produkten gibt, vom neuen iPhone 14 über verschiedene iPads und MacBooks bis hin zu den AirPods. Falls ihr bei myMediaMarkt beziehungsweise bei Saturn Card angemeldet seid, könnt ihr außerdem die siebenfachen Punkte sammeln und euch dadurch Gutschein-Coupons für künftige Einkäufe sichern. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Die Aktion läuft noch bis zum 28. Februar, einzelne Angebot könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Eine Mitgliedschaft bei myMediaMarkt oder bei Saturn Card könnt ihr übrigens jederzeit einfach online abschließen. Dadurch bekommt ihr nicht nur die Möglichkeit, durch Einkäufe Punkte zu sammeln, sondern sichert euch auch weitere Vorteile wie ein verlängertes Rückgaberecht und exklusive Rabatte in bestimmten Aktionen. Mehr erfahrt ihr hier:

Highlight: Apple AirPods 2

Eines der Highlights unter den Angeboten sind die Apple AirPods der 2. Generation, die ihr jetzt inklusive Ladecase für 125€ (UVP: 159€) bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen gibt es die In-Ear-Kopfhörer gerade nirgendwo günstiger. Allerdings ist Amazon inzwischen mitgezogen. Dort könnt ihr die AirPods 2 nun ebenfalls für 125€ bekommen, allerdings eben ohne die Möglichkeit, Punkte für Gutschein-Coupons zu sammeln.

Die Apple AirPods sind hochwertige Wireless In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sound. Sie verfügen über integrierte Mikrofone, die ihr nicht nur zum Telefonieren verwenden, sondern auch benutzen könnt, um euch mit Siri zu unterhalten und euch von ihr Fragen beantworten zu lassen. Durch den Beschleunigungssensor reagieren sie auf Antippen, sodass sich Songs schnell und einfach wiedergeben und überspringen lassen. Durch das Ladecase könnt ihr sie unterwegs bis zu 24 Stunden benutzen, ohne eine Stromquelle zu brauchen.