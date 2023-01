Amazon-Preiskracher zum Neujahr: Kaufe die Nintendo Switch OLED für kleines Geld

Wer gerne Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Party oder das 2023 frisch erscheinende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielen möchte, sollte einen Blick auf das aktuelle Angebot bei Amazon werfen. Die Nintendo Switch OLED könnt ihr euch hier gerade sehr günstig krallen.

Das hat der Amazon-Preiskracher zu bieten: Im Angebot gibt es die Nintendo Switch OLED in den Farben Schwarz/Weiß im aktuellen Bestpreis von nur 330€.

Knallige Farben dank der Nintendo Switch OLED erleben

Diese Version der Switch ist vor allem von einem fantastischen Display geprägt. Die integrierte OLED-Technologie ermöglicht euch nochmal mehr Spielspaß: Der größere OLED Display ist einfach verdammt hübsch und ermöglicht ein satteres Farbspiel.

Bereite dich schon jetzt auf den Release von The Legend of Zelda: Tears of Kingdom am 12.Mai 2023 vor und hole dir dank der Nintendo Switch OLED die Welt von The Legend of Zelda in kräftigen Farben direkt zu dir nach Hause auf die Couch.

Der Vorgänger The Legend of Zelda: Breath of the Wild hatte uns alle vor allem wegen seiner atemberaubenden Open-World in den Bann gezogen. Die Erwartungen für den Nachfolger Tears of Kingdom sind dementsprechend sehr hoch. Wie es jedoch bisher scheint, wird Nintendo versuchen, die Spielewelt durch fliegende Inseln noch mehr zu bereichern.

Zudem verfügt die Nintendo Switch OLED aber auch im Gegensatz zur normalen Edition über 64 GB internen Speicherplatz, eine noch hochwertigere Tonqualität sowie einen integrierten LAN-Anschluss bei der TV-Station. Das Eintauchen in fremde Welten wird dir dadurch nur noch besser ermöglicht, vorausgesetzt du bist nicht gerade damit beschäftigt, diverse Rennstrecken in Mario Kart an dich zu reißen.

Es lässt sich also sagen: Mit der Nintendo Switch OLED krallt ihr euch aktuell die beste Version der Switch-Konsolen.