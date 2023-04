Amazon Angebot: Philips 4K Smart TV mit 120 Hz & Ambilight günstig wie am Black Friday sichern

Den Philips PUS8807 4K-TV mit 120 Hz und Ambilight gibt es bei Amazon jetzt günstig.

Wenn ihr einen Fernseher sucht, der gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet ist und trotzdem nicht viel kostet, hat Amazon gerade ein passendes Angebot für euch. Dort könnt ihr jetzt nämlich den 4K Smart TV Philips PUS8807 in der Größe 55 Zoll für nur 671,43€ (UVP: 1099€) bekommen. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell bislang nur ein einziges Mal ähnlich günstig im Angebot, nämlich zum Black Friday. Hier geht’s zum Deal:

Was bietet der Philips PUS8807?

Gaming-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz: Der Philips PUS8807 ist Philips günstigster 4K Smart TV mit 120-Hz-Display und HDMI 2.1 aus 2022. Beim Gaming mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag liegt laut unabhängigen Messungen bei etwa 8 bis 9 ms mit 120 Hz, was gute Werte fürs Gaming sind.

Das Ambilight-Feature, das nur Philips-TVs bieten, wirkt vor allem in dunklen Räumen sehr eindrucksvoll.

Passende Beleuchtung durch Ambilight: Eines der spektakulärsten Features des Philips PUS8807 ist Ambilight, das die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet. Das sorgt nicht nur für passende Atmosphäre im Raum, es lässt den Fernseher auch noch größer wirken. Vor allem bei Filmabenden oder Gaming-Sessions in dunklen Räumen wirkt Ambilight sehr beeindruckend, aber selbst bei Tageslicht ist es noch gut zu sehen.

Bild & OS: Beim Bild liefert der Philips PUS8807 solide Mittelklassequalität, nicht mehr und nicht weniger. Low-Budget-TVs ist er unter anderem durch die höhere Spitzenhelligkeit überlegen, die für eine bessere Darstellung von HDR sorgt. Mit teureren 4K-Fernsehern, die über Full Array Local Dimming oder gar ein OLED-Display verfügen, kann er aber nicht mithalten. Als Betriebssystem dient übrigens Android TV, das für einen sehr guten App-Support sorgt.

Mehr über den Philips PUS8807 und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, könnt ihr in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung nachlesen: