PSN Guthaben im Angebot: Jetzt 100€, 50€ und 25€ bei Amazon günstiger kaufen

Es gibt bei Amazon wieder PlayStation Guthaben im Angebot. Zuletzt war das zum Black Friday 2022 der Fall. Nun könnt ihr euch erneut das beliebte Guthaben für den PlayStation Store günstiger kaufen. Dadurch habt ihr natürlich nicht nur die Möglichkeit euch die Abonnements von PS Plus mit etwas Rabatt zu sichern, sondern könnt Spiele kaufen und müsst nicht den vollen Preis bezahlen. Das kann sich für Vorbesteller lohnen oder auch für das ein oder andere Angebot im Store.

Beachtet, dass das Angebot nur für deutsche PSN-Konten gilt.

Lasst euch nicht irritieren: Amazon bietet das PSN Guthaben für FIFA Points an. Ihr erhaltet aber natürlich einen Code, der euch das Guthaben auf eurem PlayStation-Konto gutschreibt. Entsprechend könnt ihr dieses verwenden wie ihr wollt. Ihr müsst davon keine FIFA Points kaufen.

Sofortiger Code-Versand: Direkt nach dem Kauf erhaltet ihr euer PSN Guthaben in Form eines Codes von Amazon per E-Mail zugeschickt. Außerdem ist er in eurer Amazon Games- und Softwarebibliothek hinterlegt. Den Code könnt ihr dann in eurem deutschen PSN-Konto einlösen. Dadurch wird euch das gekaufte Guthaben gutgeschrieben.

Dieses PSN Guthaben könnt ihr günstiger kaufen

Bei Amazon gibt es derzeit drei Wertstufen des PlayStation Guthabens im Angebot. Ihr erhaltet jeweils 15 Prozent Rabatt. Dadurch könnt ihr folgende Guthaben im günstiger kaufen.