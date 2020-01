Einmal mehr gibt es 4K-Fernseher im Angebot bei Amazon. Es handelt sich hierbei um einen Tagesdeal und somit gelten die Angebotspreise nur am heutigen Dienstag, den 28. Januar. Dieses Mal bietet Amazon ein Modell von Sony in drei Größen zum aktuellen Bestpreis an. Wer auf der Suche nach einem sehr guten 4K TV ist und unter 600 Euro bleiben will, wird hier fündig.

Sony Bravia KD-55XG8096 4K TV günstiger kaufen

Drei 4K-Fernseher im Angebot: Zur Wahl stehen euch drei Größen des Sony KD-XG8096 4K TVs. Diese gibt es jeweils zum aktuellen Bestpreis. Teilweise spart ihr dabei bis zu 100 Euro im Vergleich zum nächstbesten Anbieter. Die folgenden Fernseher sind im Tagesangebot von Amazon.

Zahlung in Raten möglich: Wer möchte, kann die Fernseher jeweils auch in fünf bequemen Raten bezahlen. Der teuerste der drei 4K TVs kostet euch somit 107 Euro pro Monat.



Das steckt im Sony KD-XG9096 4K TV: Die 4K-Fernseher von Sony verfügen allen voran über Android als Smart-TV-System. Dadurch könnt ihr den TV direkt mit eurem Smartphone verbinden und am Fernseher selbst auf den Google Play Store zugreifen. Des Weiteren besitzen sie die folgenden technischen Eigenschaften.

4K HDR - für mehr und besseren Kontrast

Motionflow XR 400 Hz für eine hohe Bewegungsschärfe

4K X-Reality Pro sorgt für eine sehr gute Bildoptimierung in Echtzeit

Des Weiteren verfügt er über ein besonderes Kabelmanagement, sodass diese von vorne nicht zu sehen sind. Natürlich ist er kompatibel mit Alexa und Google Assistant.

