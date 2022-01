Passend zur Ankündigung, dass drei neue Star Wars Spiele bei EA und Respawn in der Entwicklung sind, gibt es nun bei Amazon die Möglichkeit Star Wars Jedi: Fallen Order für die PS4, PS5 und Xbox günstiger zu kaufen. Wer also auf Star Wars Jedi: Fallen Order 2 vorbereitet sein will, sollte den ersten Teil gespielt haben. Nun habt ihr die Gelegenheit das sehr gut bewertete Action-Spiel im Amazon Angebot zu kaufen.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet Star Wars Jedi: Fallen Order jeweils für nur 14,99 Euro.

Star Wars Jedi Fallen Order ist hübscher geworden

Next-Gen Update: Seit einem Update im Januar läuft Star Wars Jedi: Fallen Order noch flüssiger. Je nachdem für welche Plattform ihr es kauft, könnt ihr mit einer höheren FPS und einer besseren Auflösung rechnen.

Diese Verbesserungen brachte das Update mit sich:

Xbox Series S

Framerate wurde auf 60 FPS erhöht (vorher: 45 FPS)

Xbox Series X Leistungsmodus

Framerate wurde auf 60 FPS erhöht (vorher: 45 FPS)

Dynamische Auflösung im Bereich von 1080p bis 1440p

Xbox Series X Normaler Modus

Post-Processing wurde auf 4K erhöht

Dynamische Auflösung im Bereich von 1512p bis 2160p

PlayStation 5

Framerate wurde auf 60 FPS erhöht (vorher: 45 FPS)

Post-Processing wurde auf 1440p erhöht

Dynamische Auflösung wurde deaktiviert und das Spiel rendert mit 1200p (statt bisher 810-1080p)

Auf der PS4 und der Xbox One hat sich entsprechend nichts verändert. Dort läuft das Spiel weiterhin wie zuvor.