Es gibt derzeit eine neue Angebotsaktion bei Amazon. Hier bekommt ihr Spiele von Take 2 für PS4 und Xbox One günstiger. Dabei könnt ihr euch The Outer Worlds zum aktuellen Bestpreis kaufen. In unserem Test nennen wir es das »Fallout im Weltall« und dort überzeugt es mit starken 83 Punkten. Im Angebot bei Amazon könnt ihr es nun für PS4 und Xbox One günstiger kaufen.



Darum geht es in The Outer Worlds: Das Spiel von Obsidian Entertainment ist ein Sci-Fi Rollenspiel, bei dem ihr in einem verirrten Kolonistenschiff aufwacht. Dieses war auf dem Weg nach Halcyon. Nun findet ihr euch in Mitten einer gigantischen Verschwörung wieder. Ihr erkundet nun die äußersten Gebiete des Weltraums und trefft auf verschiedene Fraktionen.



Ihr entscheidet außerdem mit eurem Charakter mit über die Handlung von The Outer Worlds.

The Outer Worlds, PS4 für 27,99 Euro

The Outer Worlds, Xbox One für 32,99 Euro

Weitere Spiele von Take 2 im Angebot

Des Weiteren könnt ihr euch die Borderlands 3 Deluxe Edition günstiger kaufen. Außerdem gibt es für alle Wrestling-Fans unter euch WWE 2K20 inklusive Steelbook.

Spiele von Take 2 im Angebot kaufen