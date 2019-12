Noch bis zum 23. Dezember bietet Amazon jeden Tag die Last Minute Angebote vor Weihnachten an. Auch am heutigen Mittwoch gibt es dabei wieder einige interessante Deals. Denkt daran, dass die Angebote jeweils nur für den aktuellen Tag bis 23:59 Uhr MEZ gelten. Besonders spannend sind heute ein paar Deals rund um Star Wars Merchandise. Da könnten einige Geschenke für Star Wars-Fans dabei sein.

Alle Last Minute Angebote bei Amazon

4K-Fernseher von Hisense stark reduziert

Top-4K-TV im Angebot: Amazon hat den Hisense H55U7B im Angebot. Der 55 Zoll 4K-Fernseher kostet im Angebot nur 489,99 Euro. Dabei bietet er alle wichtigen Features und ist insgesamt von den bisherigen Käufern sehr gut bewertet.



Allen voran setzt er auf HDR10+, HLG und Dolby Vision. Hisense verspricht durch die ULED-Technologie ein sehr gutes Bild in Kombination mit dem WideColorGamut, das ein besonders breites Farbspektrum bietet. Der ultra schmale 4K TV unterstützt zudem Amazons Alexa.

Hisense 55U7B für 489,99 Euro kaufen

Hisense 65U7B für 799 Euro kaufen

Star Wars im Amazon Angebot

Die besten Star Wars Deals: Im Last Minute Angebot bekommt ihr allen voran Star Wars: The Complete Sage auf Blu-ray günstiger. Diese Collection enthält die ersten sechs Filme der Skywalker-Saga. Im Angebot sind außerdem noch einige Star Wars LEGO Sets, sowie einzelne Figuren und Spiele. Spannend ist auch der ferngesteuerte neue Droide aus Episode 9: D-O.

Alle Star Wars Angebote bei Amazon

Weitere Geschenke-Angebote zu Weihnachten

Xbox One X günstig wie nie