Wer noch ein großartiges Geschenk zu Weihnachten sucht, der kann sich jetzt im Angebot die Xbox One X günstig wie nie zuvor sichern. Ihr bekommt verschiedene Bundles für nur 299,99 Euro und somit zum absoluten Bestpreis. Wie lange die Angebote gelten, ist uns leider nicht bekannt. Normalerweise mindestens solange wie der Vorrat reicht.



Neben Amazon bietet auch MediaMarkt die Xbox One X zu diesem besonders starken Preis an. Ihr habt also hier die Wahl welcher Händler euch lieber ist. Beide versprechen eine Lieferung bis Weihnachten, wenn ihr diese Woche bestellt.

Last Minute Angebote bei Amazon

Das bietet die Xbox One X: Microsofts Konsole ist aktuell die leistungsstärkste und bietet daher als einzige die Möglichkeit natives 4K Gaming darzustellen. Je nach Spiel sogar mit bis zu 60 FPS. Des Weiteren bietet die Konsole für die Spiele die beste Leistung. Mit dem Xbox Game Pass könnt ihr euch zudem über 100 Spiele sichern und erhaltet Zugriff auf teils aktuelle Games wie Gears 5.



Darüber hinaus hat sie ein 4K-Blu-ray-Laufwerk und ist damit auch in der Lage entsprechende Filme abzuspielen.

Xbox One X günstiger als am Black Friday

Das beste Angebot: Die Xbox One X bekommt ihr nun nochmal rund 30 Euro günstiger im Vergleich zur Cyber Week und Black Friday. Im Angebot bei Amazon erhaltet ihr die Xbox One X im Bundle mit dem sehr guten Star Wars Jedi: Fallen Order oder Forza Horizon 4 LEGO Champions.

Bei MediaMarkt gibt es sogar die besondere Gears 5 Limited Edition günstiger. Natürlich bekommt ihr hier auch die Bundles mit Star Wars und Forza Horizon 4.

Des Weiteren gibt es bei MediaMarkt einen neuen Prospekt mit vielen tollen Angeboten. Darunter die PS4 Pro, PlayStation VR und Xbox One Elite 2 Controller.