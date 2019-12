Amazon bietet ein weiteres Top-Angebot vor Weihnachten an. Nachdem Bestpreis-Deal für die Xbox One X bekommt ihr nun die Nintendo Switch zum Spitzenpreis. Dieses Angebot ist kein Teil der Last Minute Angebote und daher ist nicht bekannt wie lange es gültig ist. Bei den Tagesangeboten bekommt ihr einiges an Elektrozubehör und ein paar Indie-Filme günstiger.

Nintendo Switch Bundle zum Bestpreis

Die beste Nintendo Switch im Angebot: Ihr bekommt bei Amazon die Nintendo Switch in der neuen Edition im Bundle mit dem sehr guten Luigi's Mansion 3 für nur 314,97 Euro. Dies ist der bisher beste Preis für dieses Bundle und allgemein ein ausgezeichneter Preis für die Nintendo Switch. Somit kostet euch diese effektiv nur 266 Euro, wenn wir das derzeit beste Angebot für das Spiel im Wert von 49 Euro abziehen.



Das macht die neue Nintendo Switch besser: Die Konsole von Nintendo wurde mit der neuen Edition leicht verbessert. Sie bietet ein überarbeitetes Display und die Hardware wird effizienter genutzt, sodass der Akku nochmal zwei bis drei Stunden länger hält.



Luigi's Mansion 3 mit Top-Wertungen: Auf Metacritic hat Luigi's Mansion 3 sehr gute Wertungen erhalten. Im Schnitt bekommt Luigi's neuestes Abenteuer 86 Punkte von der Fachpresse und sehr starke 8.7 Punkte von den Spielern. Damit habt ihr Spielspaß garantiert.

