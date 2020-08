Amazon hat gerade eine große Aktion gestartet, in der es zahlreiche Filme und Serien auf Amazon Prime Video bis zu 50 Prozent günstiger gibt. In der Liste der Angebote befinden sich auch einige aktuelle Blockbuster. Die Rabatte gelten diesmal auch für diejenigen, die keine Mitgliedschaft bei Amazon Prime haben. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Deals gültig sind. Die Übersicht findet ihr hier:

Amazon: Filme & Serien bis zu 50% reduziert auf Prime Video

Film-Highlights

Unter den Filmen findet sich mit Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ein Blockbuster, den man wohl als einen der größten Kinohits 2020 bezeichnen könnte, was aber zugegebenermaßen nicht allzu aussagekräftig ist. Den Film aus dem DC-Universum gibt es für 6,81 Euro zu kaufen. Ein paar andere große Titel, mal mehr und mal weniger aktuell, bekommt ihr sogar für unter 4 Euro. Manche können auch günstig geliehen werden. Hier eine kleine Auswahl:

Serien-Highlights

Bei den Serien ist die Auswahl leider weit weniger groß als bei den Filmen, trotzdem sind ein paar Highlights dabei. Vor allem BBC-Serien sind stark vertreten:

