Amazon Black Friday 2022: Ab Freitag könnt ihr euch tausende Angebote sichern

Mit einem Haare föhnenden Yeti als Maskottchen hat Amazon den Start seines großen Sales zum Black Friday 2022 angekündigt. Dieser wird am 18. November und somit genau eine Woche vor dem richtigen Black Friday am 25.11. beginnen. Auch die Übersichtsseite hat Amazon bereits gestartet, auch wenn sie momentan noch weitgehend leer ist. Sobald die Angebote gestartet sind, solltet ihr sie hier finden:

Wann genau geht es los? Eine genaue Uhrzeit hat Amazon zwar noch nicht angekündigt. In den letzten Jahren haben sowohl die Black Friday Sales als auch die großen Sales zum Prime Day bei Amazon stets pünktlich um Mitternacht begonnen. Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr nicht die besten Angebote zum Start verpasst, solltet ihr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag also besser schon mal bei Amazon vorbeischauen.

Welche Angebote gibt es zum Start? Zu den Angeboten hat Amazon noch nichts bekanntgegeben. Wie üblich dürfte es wieder tausende Deals aus so ziemlich allen Produktkategorien geben. Allerdings vermuten wir, dass nicht schon zum Start alle Angebote verfügbar sein werden, sondern im Laufe der Woche bis zum 25. November neue Deals hinzukommen. So war es zumindest in der Vergangenheit.

Auf welche Deals sollte man achten? Obwohl noch nichts Genaues bekannt ist, kann man sich bestimmte Produkte schon mal vormerken. Wir sind uns zum Beispiel ziemlich sicher, dass es auch dieses Jahr wieder eine Menge 4K-Fernseher günstiger geben wird. Wenn ihr nach einem guten Gaming-Fernseher sucht und hohe Ansprüche habt, solltet ihr zum Beispiel die LG OLED-TVs im Auge behalten. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zudem die neuen Modelle von Hisense. Unter den Konsolen besteht zumindest bei der Nintendo Switch OLED und der Xbox Series S die Chance auf gute Angebote. Hier eine kleine Liste von Artikeln, auf die aufzupassen sich lohnen könnte: