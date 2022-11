Amazon Black Friday: Neuer LG OLED-TV mit 55 Zoll & 120 Hz zum Bestpreis

Im Amazon Black Friday Sale könnt ihr jetzt den hochwertigen und hervorragend fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeigneten 4K-Fernseher LG OLED CS9 im Angebot bekommen, für die Version mit 55 Zoll zahlt ihr nur noch 949€. Laut Vergleichsplattformen gab es das im August 2022 erschienene Modell bislang noch nie so günstig, nach Angaben von Idealo war es bislang nirgendwo für weniger 1111€ zu bekommen. Hier geht’s zum Deal:

Falls ihr noch ein bisschen günstiger wegkommen wollt, könnt ihr euch stattdessen in den Black Friday Sales bei MediaMarkt und Saturn den LG OLED B29 holen, hier zahlt ihr nur 877 Euro für die Version in 55 Zoll (UVP: 1899€). Auch dieses Modell gab es laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig.

In den Black Friday Sales gibt es natürlich auch noch viele weitere Sonderangebote, zum Beispiel eine riesige Auswahl an Spielen für PS4 und PS5. Auf unserer Black Friday Übersicht bei GamePro findet ihr bereits viele der Highlights, auch in den kommenden Tagen werden wir euch auf dem Laufenden halten. Der richtige Black Friday ist schließlich erst in einer Woche, bis dahin erwarten wir noch viele günstige Deals.

Was bieten der LG OLED CS9 und der LG OLED B29?

High-End-TVs aus 2022: Der LG OLED CS9 und B29 sind beide hochwertige 4K-Fernseher aus 2022. Sie bieten eine sehr hohe Bildqualität dank der OLED-Technik, die für unendlich hohen Kontrast und perfektes Schwarz sorgt. Der LG OLED CS9 hat leicht die Nase vorn, weil er wie der teurere LG OLED C2 über den besseren Bildprozessor verfügt. Dass der CS9 und der B29 günstiger sind als der C2, liegt übrigens daran, dass letzterer ein neues Evo-Panel und dadurch die höhere Spitzenhelligkeit bietet. Groß ist der Unterschied allerdings nicht.

Gaming: Fürs Gaming sind der LG OLED CS9 und auch der B29 sehr gut geeignet. Beide besitzen 120-Hz-Displays und HDMI 2.1, wodurch mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Beim LG OLED CS9 sind es vier, beim B29 zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. VRR und ALLM werden bei beiden Modellen unterstützt. Der Input Lag fällt mit ungefähr 6 ms bei 120 Hz und ungefähr 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus.

Mehr über die Modelle und darüber, worauf es beim Kauf eines Gaming-Fernseher für PS5 und XBox Series X ankommt, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

211 9 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen