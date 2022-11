Amazon Black Friday: Jetzt günstiges PS Store Guthaben für 12 Monate PS Plus sichern

Durch ein Angebot im Amazon Black Friday könnt ihr jetzt das ohnehin schon reduzierte Jahresabo von PlayStation Plus noch günstiger bekommen. Amazon bietet euch nämlich Guthaben für den PS Store in der passenden Höhe 10 bis 15 Prozent günstiger an. Es gibt Deals für alle drei Varianten von PS Plus:

Sofern ihr das Guthaben tatsächlich für das Jahresabo bei PlayStation Plus ausgeben wollt, müsst ihr das bis zum 28. November tun, da sich der Preis für PS Plus nach dem PS Store Black Friday Sale wieder erhöht. Selbstverständlich könnt ihr das günstige Guthaben aber auch einfach behalten und für etwas anderes im PlayStation Store verwenden.

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie wie lange der Deal noch gilt. Wir nehmen deshalb an, dass er noch bis zum Ende des Amazon Black Friday Sales am 28. November gültig ist.

Was bieten die verschiedenen Varianten von PS Plus?

PS Plus Essential ist dem früheren PS Plus vergleichbar und bietet unter anderem Online-Multiplayer, monatliche Gratis-Spiele und Cloud Saves. Mit PS Plus Extra bekommt ihr alle Leistungen des Essential-Abos und außerdem Zugriff auf einen Katalog mit hunderten PS4- und PS5-Spielen, der in etwa mit dem Katalog des alten PS Now vergleichbar ist. Mit PS Plus Premium gibt es auch noch Zugriff auf einen Katalog mit PlayStation-Klassikern sowie die Möglichkeit, bestimmte AAA-Titel kostenlos anzuspielen.

Weitere Black Friday Angebote

Obwohl Black Friday eigentlich erst am 25. November ist, haben die meisten großen Händler bereits letzte Woche ihre Sales gestartet. In diesen findet ihr eine riesige Auswahl an Angeboten aus allen möglichen Bereiche, von Fernsehern über Handys bis hin zu Spielen und Controllern. In Unserer GamePro-Übersicht zum Black Friday haben wir euch bereits viele Highlights herausgesucht. Falls ihr eigenhändig die Sales durchstöbern wollt, bringen euch diese Links dorthin: