PS Plus: Jetzt 12 Monate 25% günstiger sichern im PS Store Black Friday Sale

Im Black Friday Sale des PlayStation Store bekommt ihr jetzt PS Plus im Angebot, es gibt 25 Prozent Rabatt auf 12 Monate in dem Abo-Service. Der Deal gilt für alle drei Versionen des Abos, woraus sich folgende Preise ergeben:

PS Plus Essential Jahresabo statt 59,99€ für 44,99€

PS Plus Extra Jahresabo statt 99,99€ für 74,99€

PS Plus Premium Jahresabo statt 119,99€ für 89,99€

Das Angebot läuft noch bis zum 28. November. Hier findet ihr es:

Daneben gibt es im Black Friday Sale des PlayStation Store übrigens auch noch hunderte Spiele für PS4 und PS5 günstiger. Die Übersicht über diese Angebote findet ihr hier:

Was bieten die verschiedenen Versionen von PS Plus?

Seit dem Neustart von PlayStation Plus in diesem Jahr, bei dem PS Plus mit PS Now zusammengelegt wurde, gibt es drei verschiedene Versionen des Abodiensts, die wichtige Unterschiede aufweisen. Hier eine kurze Zusammenfassung:

PS Plus Essential: Das günstigste Abo namens PS Plus Essential, das normalerweise monatlich 8,99€ oder jährlich 59,99€ kostet, entspricht im Wesentlichen dem früheren PS-Plus-Abo. Es erlaubt euch also, den Online-Multiplayer eurer Spiele zu nutzen, und liefert euch zudem monatliche Gratis-Spiele für PS4 und PS5, die ihr spielen könnt, solange euer Abo dauert. Daneben gibt es weitere Extras wie Cloud-Speicher für eure Spielstände oder gelegentlich exklusive Rabatte in Sales des PS Store.

1:00 PS Plus Premium - Sony stellt mit Trailer die Erneuerung des Services vor

PS Plus Extra: Mit PS Plus Extra bekommt ihr alle Vorteile von PS Plus Essential und zusätzlich Zugriff auf einen Katalog mit mehreren hundert PS4- und PS5-Spielen, darunter große Exklusivhits wie God of War, Days Gone oder Bloodborne. Dieser Katalog ähnelt demjenigen, der zuvor in PS Now enthalten war. Neu sind dabei die sogenannten Ubisoft Classics, zu denen beispielsweise Assassin’s Creed Odyssey gehört. Der Normalpreis liegt bei 13,99€ im Monat oder 99,99€ im Jahr.

PS Plus Premium: Mit PS Plus Premium bekommt ihr alles, das PS Plus Extra bietet, und noch dazu Zugriff auf eine riesige Auswahl an Spieleklassikern, die ursprünglich für ältere Konsolengenerationen erschienen sind. Außerdem könnt ihr viele Spiele direkt aus der Cloud streamen, ohne sie herunterladen zu müssen, und ihr könnt eine Auswahl an großen AAA-Titeln, die nicht im Katalog enthalten sind, für begrenzte Zeit kostenlos testen. Der Normalpreis liegt bei 16,99€ im Monat oder 119€ im Jahr.

Eine vollständige Liste der Vorteile aller drei Abo-Versionen von PS Plus findet ihr hier: