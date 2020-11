In der Black Friday Woche bei Amazon gibt es neben Deals, die die ganze Aktion hindurch gültig sind, jeden Tag neue Angebote, die nur für 24 Stunden laufen. Heute finden sich unter diesen Tagesangeboten mehrere 4K-Fernseher und Soundbars von Sony. In diesem Artikel stellen wir euch kurz die Highlights vor. Wer gleich zu den Deals möchte, findet sie hier:

Sony XH8096 von 43 bis 65 Zoll

Highlight der Sony-Aktion ist der Sony XH8096, den es in den Größen 43, 49, 55 und 65 Zoll günstiger gibt. Die Preise reichen von 478 Euro bis 799 Euro. In allen vier Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter.

Sony XH8096 (4K, 43 bis 65 Zoll) ab 478 Euro bei Amazon

Für den niedrigen Preis bietet der Sony XH8096 eine Menge Leistung. Seine Spitzenhelligkeit ist beispielsweise etwa doppelt so hoch wie bei vielen Low-Budget-Modellen, wodurch er viel besser mit HDR-Inhalten zurechtkommt. Durch einen Input Lag von nur 10 ms ist er außerdem gut als Gaming-Fernseher geeignet. Allerdings hat er nur ein 60-Hz-Display und dementsprechend kein HDMI 2.1. Da es sich um ein Edge LED handelt, ist die Ausleuchtung zudem nicht perfekt.

Sony XF90 für 777 Euro

Neben dem Sony XH8096 bietet Amazon einige ältere Modelle aus den Jahren 2018 und 2019 an. Zum Beispiel bekommt ihr mit dem Sony XF90 ein 4K-TV, das zwar schon zwei Jahre auf dem Buckel hat, aber sehr hohe Qualität bietet, mit 120-Hz-Display, hohem Kontrast, Full Array Local Dimming und einer sehr hohen Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m2 (etwa das Doppelte vom XH8096). Bei einer Größe von 55 Zoll zahlt ihr nur 777 Euro. Einen so hochwertigen Fernseher werdet ihr unter Modellen aus 2020 kaum zu diesem Preis finden.

Sony XF90 (4K, 55 Zoll, 120 Hz) statt 879€ für 777€ bei Amazon

Ein Nachteil des Sony XF90: Bei 1080p und 60 Hz hat er seltsamerweise einen recht hohen Input Lag von rund 40 ms. Bei 4K-Auflösung liegt dieser allerdings bei zufriedenstellenden 24 ms und mit 120 Hz sinkt er sogar auf 13 ms, unabhängig von der Auflösung. HDMI 2.1 hat aber auch der Sony XF90 nicht.

Weitere Tagesangebote von Sony (Auswahl):

