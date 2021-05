Bei Amazon gibt es gerade Cyberpunk 2077 in verschiedenen Versionen im Angebot. Die PS4-Version inklusive kostenlosem Upgrade auf die PS5-Fassung bekommt ihr für 29,94 Euro. Die Xbox-One-Version mit kostenlosem Upgrade für Xbox Series X ist mit 33,99 Euro etwas teurer. Alternativ könnt ihr euch auch für die Ausgabe mit Steelbook im Maelstrom-Design entscheiden. Diese ist für beide Konsolen von 53,45 Euro auf 34,99 Euro reduziert. Hier findet ihr die Übersicht über die Angebot:

Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One & Series) im Angebot bei Amazon

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Deals gelten. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern. Beachtet zudem bitte, dass 5 Euro Versandkosten anfallen, weil Cyberpunk 2077 erst ab 18 freigegeben ist.

Update: Der Preis der PS4-Standardversion hat sich leider sehr schnell geändert und ist mit 32,99 Euro etwas teurer geworden. Die übrigen Angebote gelten aber nach wie vor unverändert.

Wie gut ist Cyberpunk 2077?

Das von CD Projekt (The Witcher) stammende Cyberpunk 2077 hat uns im Test prinzipiell sehr gut gefallen, auch wenn es nicht alle der sehr hohen Erwartungen erfüllen mag. Vor allem die Spielwelt und die Atmosphäre haben uns überzeugt. Neben einer spannenden Hauptstory gibt es zudem viele fesselnde und kreative Nebenquests sowie vielschichtige und gut geschriebene Charaktere.

456 15 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 im Test: Meisterhafte Dystopie mit technischen Problemen

Der technische Zustand des Action-Rollenspiels auf PS4 und Xbox One war zum Release jedoch eine ziemliche Katastrophe. Inzwischen hat es einige sehr umfangreiche Patches gegeben, die viele, aber längst nicht alle Fehler ausgebessert haben. Wenn ihr auf der PS4 oder der Xbox One spielt, solltet ihr also auch jetzt noch nicht erwarten, ein technisch vollkommen ausgereiftes Spiel zu bekommen. Falls ihr bereits eine PS5 oder Xbox Series X besitzt, könnt ihr hingegen beruhigt zugreifen. Auf den neuen Konsolen lief Cyberpunk 2077 schon zum Release sehr viel besser.

