Der 4. Mai ist weltweit unter Fans und darüber hinaus als Star War Tag bekannt. Wer seine Star Wars-Merchandise-Sammlung erweitern will, kann ab sofort einen ganz besonderen Ständer für den Amazon Echo Dot der 4. Generation vorbestellen.



Exklusiv für den Echo Dot 4: Diese Halterung für den neuesten Echo Dot ist von Baby Grogu aus Star Wars The Mandalorian inspiriert. Entsprechend setzt ihr die kleine Kugel ein, die dann die Ohren des Yoda ähnlichen Wesens erhält und somit zum Kopf des Ständers wird. Der Echo Dot steht dann auf einem rutschfesten Sockel.



Wie das aussieht, könnt ihr zum Beispiel dem Newsbild entnehmen.



Release & Preis des Echo Dot Ständers: Baby Grogu für den Echo Dot 4 erscheint am 10. Juni 2021 und kostet 24,99 Euro.



Die Halterung ist nicht für die ersten drei Generationen des Echo Dots geeignet. Der Hersteller Otterbox verspricht zudem ein robustes, langlebiges Material, das der täglichen Nutzung standhält.

Baby Grogu Ständer für 24,99 Euro vorbestellen