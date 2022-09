Amazon Echo-Lautsprecher: Jetzt ab 17,99€ kaufen und mit Alexa unterhalten

Den Amazon Echo Dot bekommt ihr gerade günstig im Angebot, und zwar sowohl die flache Version der 3. Generation als auch die größere runde Version der 4. Generation. Für den Echo Dot 3 zahlt ihr nur noch 17,99€ (UVP: 49,99€), den Echo Dot 4 gibt es für 19,99€ (UVP: 59,99€). Das letztgenannte Angebot ist bei Amazon selbst allerdings schon ausverkauft, es galt dort ohnehin nur für die weiße Variante. Bei MediaMarkt und Saturn ist es hingegen weiterhin verfügbar, und zwar auch für die Varianten in Anthrazit und Blaugrau. Hier findet ihr die Angebote:

Mit den Echo-Lautsprecher könnt ihr viele kompatible Smart-Home-Geräte steuern oder euch mit Alexa unterhalten und euch von ihr alle möglichen Fragen beantworten lassen. Natürlich könnt ihr sie auch zum Abspielen von Musik und Podcasts benutzen. Klanglich ist der Echo Dot der 4. Generation dem Echo Dot 3 überlegen. Deshalb empfehlen wir euch, lieber die zwei Euro Aufpreis für das neuere Modell zu zahlen, es sei denn, ihr wollt einen besonders kompakten Lautsprecher haben.

Mehr zum Thema Amazon Fire TV Stick im Angebot: Verpasst eurem Fernseher ein günstiges Upgrade

Zweiter Amazon Prime Day am 11. und 12. Oktober

Bei Amazon soll es am 11. und 12. Oktober eine neue, große Aktion geben, die zwar anscheinend nicht Prime Day, sondern „Prime Exklusive Angebote“ heißt, aber im Grunde ein zweiter Prime Day ist. Auch dann soll es wieder eine riesige Menge an Sonderangeboten exklusiv für Prime-Mitglieder geben, darunter vermutlich auch Amazon-Geräte. Dass die Echo Dot Lautsprecher noch viel günstiger werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Diese haben nämlich auch am letzten Prime Day im Juli 17,99€ beziehungsweise 19,99€ gekostet. Amazon hat übrigens bereits eine Übersichtsseite zu der Aktion gestartet, die ihr hier findet: