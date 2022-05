Bei Amazon bekommt ihr gerade mal wieder eine ganze Reihe der hauseigenen Marken günstiger, darunter Alexa-Geräte wie Echo-Lautsprecher und Echo Buds ebenso wie Reader und Tablets. Auch einer der beliebten Fire TV Sticks ist dabei. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Deals. Falls ihr lieber direkt zu den Angeboten bei Amazon wollt, findet ihr diese hier:

Echo-Lautsprecher

Bei den Echo-Lautsprechern, die euch Unterhaltungen mit Alexa ermöglichen und natürlich auch Musik abspielen, gibt es den besonders beliebten Echo Dot günstiger, und zwar sowohl in der kugelrunden 4. Generation als auch in der flachen 3. Generation. Auch die Version des Echo Dot Gen 4 mit eingebauter Digitaluhr ist reduziert. Mit 50 Prozent ist der Rabatt beim normalen Echo Dot Gen 4 aber am größten.

Falls euch Ton nicht reicht und ihr gern auch noch ein Bild hättet, könnt ihr zudem verschiedene Varianten des Echo Show im Angebot bekommen. Den Echo Show 5 mit 5-Zoll-Display gibt es beispielsweise 30 Euro günstiger:

Echo Buds der 2. Generation

Über die Echo Buds sind ebenfalls Unterhaltungen mit Alexa möglich, sofern ihr sie mit der App benutzt. Im Vergleich zu ursprünglichen Version bietet die Anfang 2022 erschienene zweite Generation außerdem den deutlich besseren Sound. Im aktuellen Sale bekommt ihr 25 Prozent Rabatt:

Fire TV Stick Lite für 19,99 Euro

Bei den Fire TV Sticks gibt es diesmal keine Auswahl: Nur den Fire TV Stick Lite bekommt ihr im aktuellen Sale günstiger, nämlich für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Im Vergleich zum normalen Amazon Fire TV Stick, der 39,99 Euro kostet, verfügt der Fire TV Stick Lite über eine abgespeckte Fernbedienung, auf der beispielsweise die Tasten für die Lautstärke sowie für Amazon Prime Video und Netflix fehlen. Die Mikrofontaste, über die die Sprachsteuerung funktioniert, ist aber nach wie vor vorhanden.

Fire Tablets

Die Fire Tablets könnt ihr in ganz verschiedenen Versionen von 7 bis 10 Zoll günstiger bekommen, wobei ihr euch bei den einzelnen Modellen noch zwischen diversen Varianten entscheiden könnt, die beispielsweise unterschiedliche Speichergrößen bieten. Hier die Preise der jeweils günstigsten Varianten:

Kindle Reader

Auch den Kindle Reader gibt es in verschiedenen Versionen günstiger, von der normalen Version über den besseren Kindle Paperwhite mit mehr Licht und höherer Auflösung bis hin zum hochwertigen Kindle Oasis: