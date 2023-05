Amazon Echo Pop: Neuer Alexa Smart Speaker ist noch günstiger als der Echo Dot

Den neuen und besonders kompakten Amazon Echo Pop Smart-Lautsprecher gibt es in verschiedenen Farben.

Bei Amazon könnt ihr jetzt vier neue Echo Smartlautsprecher kaufen. Bei drei davon handelt es sich um verbesserte Versionen bereits bekannter Modelle, der vierte ist ein völlig neues Gerät: Der Amazon Echo Pop ist ein besonders kompakter und relativ günstiger smarter Bluetooth-Lautsprecher, den ihr euch jetzt für 54,99€ sichern könnt. Damit ist die UVP nochmal 10€ günstiger als die des Echo Dot der 5. Generation, der allerdings im Moment für 39,99€ im Sonderangebot ist.

Erscheinungstermin des Echo Pop ist der 31. Mai. Am selben Tag erscheint auch die 3. Generation des Amazon Echo Show 5 in der normalen und in der Kids-Version. Letztere verfügt über eine Kindersicherung und eine spezielle Alexa-Version, die kindgerechte Antworten gibt. Ebenfalls neu ist die 2. Generation des Echo Auto, der fürs Autofahren gedacht und sofort lieferbar ist:

Was bietet der neue Amazon Echo Pop?

Der Amazon Echo Pop ist noch etwas kleiner als der Echo Dot der 5. Generation, verfügt aber über einen größeren Lautsprecher-Treiber.

Kleineres Format, größerer Lautsprecher: Der Amazon Echo Pop ist selbst im Vergleich zum ohnehin schon kompakten Echo Dot nochmal ein bisschen kleiner, seine Maße liegen bei 99 x 83 x 91 mm. Trotzdem ist der Treiber des Lautsprechers mit 49,5 mm deutlich größer als der des Echo Dot (44 mm), was für kraftvollen Sound sorgen soll. Der Echo Pop verzichtet zudem auf auf das kugelrunde Design des Echo Dot und verfügt stattdessen über eine flache, in eine Richtung ausgerichtete Lautsprecheroberfläche.

Der volle Funktionsumfang: Trotz seiner geringen Größe gibt es beim Echo Pop keine Einschränkungen beim Funktionsumfang. Wie die anderen Echo-Lautsprecher dient er dazu, Musik und Podcasts abzuspielen oder sich über die integrierten Mikros mit Alexa zu unterhalten und sich von ihr Fragen beantworten zu lassen. Außerdem könnt ihr den Echo Pop verwenden, um viele andere Smart-Home-Geräte zu steuern, von Glühbirnen und Ventilatoren über smarte Steckdosen bis hin zu Schlössern.