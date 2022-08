Amazon: Bis Sonntag Extra-Rabatt auf günstige Warehouse-Angebote sichern

Bei Amazon könnt ihr jetzt 10 Prozent Extra-Rabatt auf eine große Auswahl an Warehouse- Produkten bekommen. Das mag nicht nach sehr viel klingen, aber da man im Amazon Warehouse auch so schon oft gute Deals finden kann, sofern man sich die Zeit nimmt, ein wenig in der langen Liste der Produkte zu stöbern, kann das zu sehr günstigen Schnäppchen führen. Die Aktion läuft nur noch bis zum 28. August, also bis Sonntag. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Bevor ihr den betreffenden Artikel in den Warenkorb legt, solltet ihr darauf achten, dass auf der Produktseite „Verkauf durch Amazon Warehouse“ angezeigt wird.

Was sind die besten Angebote?

Da die Warehouse Deals ständig wechseln und interessante Produkte aufgrund der geringen Mengen schnell ausverkauft sind, können wir euch hier leider keine verlässliche Liste der besten Angebote präsentieren. Oft findet man gute Deals vor allem unter vergleichsweise teuren Technikprodukten wie Fernsehern, Smartphones, Tablets, Kameras oder auch Großgeräten wie Waschmaschinen.

Hier haben wir ein paar Beispiele, die im Moment der Erstellung dieses Artikels gerade verfügbar waren. In Klammern haben wir zum Vergleich den derzeit günstigsten Gesamtpreis (also Kaufpreis + Versandkosten) für Neuware laut Idealo aufgeführt:

Was sind Amazon Warehouse Deals?

Bei den Amazon Warehouse Deals handelt es sich in der Regel um geöffnete und eventuell gebrauchte Produkte aus Warenrücksendungen oder um Artikel, deren Verpackung beim Transport beschädigt wurde. An den Produkten selbst können Gebrauchsspuren zu finden sein, oftmals sind sie aber kaum von Neuware zu unterscheiden. Trotzdem sollte man stets auf die Artikelbeschreibung achten. Sollte es Mängel geben, findet ihr diese aufgelistet, wenn ihr neben dem Artikelzustand auf den Button „Details“ klickt. Falls ihr mit einem gekauften Artikel nicht zufrieden seid, könnt ihr ihn zu den ganz normalen Bedingungen zurückgeben, genau wie bei Neuware.