Die Popcorn-Woche bei Amazon ist gestartet und für Film-Fans bedeutet dies, dass viele Angebote aus diesem Bereich auf euch warten. Allen voran gibt es nun zwei OLED-Fernseher von Philips günstiger. Einer davon sogar zum absoluten Bestpreis. Außerdem gibt es Snacks wie Popcorn und Chips im Angebot günstiger.



Zudem könnt ihr bei Amazon Prime Video über 300 Filme für je 99 Cent leihen.



Die Popcorn-Woche mit täglich neuen Angeboten läuft bis zum 23. Februar und natürlich gelten vereinzelte Deals nur solange der Vorrat reicht.

Amazon Popcorn-Woche

Philips 55OLED754/12 4K TV für 1099,99 Euro

Der beste Preis für den 4K TV: Bei Amazon bekommt ihr im Angebot den Philips 55OLED754/12 4K TV für 1099,99 Euro. Das ist gleichzeitig der Bestpreis für den Fernseher und rund 200 Euro günstiger als der aktuell nächstbeste Anbieter. Wer möchte, kann den Philips 4K TV auch in fünf monatlichen Raten zu je 220 Euro bezahlen. Somit ist die Summe auf einen Schlag nicht so hoch und es entstehen keine Zusatzkosten.



Das erwartet euch mit dem Philips TV: Neben der 4K-Auflösung sticht beim Philips 55OLED754/12 natürlich sofort ins Auge, dass Philips hier auf die OLED-Technologie setzt. Diese sorgt für ein herausragendes Fernseherbild mit natürlichen Farben und sehr guten Schwarzwerten. Des Weiteren denkt jeder bei Philips auch sofort an das dreiseitige Ambilight, das auch hier zum Einsatz kommt. Damit wird eine besondere Atmosphäre beim Fernsehen geschaffen.



Darüber hinaus erwarten euch natürlich wichtige Eigenschaften wie HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision. Die bisherigen Käufer heben vor allem das großartige Bild hervor und insgesamt bekommt er 4,4 von 5 Sterne.

Philips 55OLED754/12 4K TV kaufen

Philips 65OLED804 Android TV im Angebot günstiger

So gut ist der Preis: Der Philips 65OLED804 kostet bei Amazon im Angebot der Popcorn-Woche noch 2.199,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den 4K-Fernseher. Zudem ist Amazon damit fast 250 Euro günstiger als andere Anbieter. Auch diesen TV könnt ihr monatlich in fünf Raten bezahlen. Die Rate liegt hier bei 440 Euro pro Monat.



Das macht den Fernseher aus: Im Vergleich zum anderen Philips TV im Angebot ist er natürlich allen voran nochmal 10 Zoll größer und hat eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale. Des Weiteren ist der Philips 65OLED804 ein Android TV. Das bedeutet, dass ihr direkt am TV den Google Play Store nutzen und euer Smartphone mit ihm verbinden könnt.



Ansonsten bekommt ihr mit ihm ebenfalls einen OLED-TV und das dreiseitige Ambilight. Technisch könnt ihr auch bei ihm HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision erwarten. Die Bildqualität steht hier nicht zur Debatte und wird von den Käufern als fantastisch empfunden. Entsprechend vergeben sie 4,5 von 5 Sterne.

Philips 65OLED804 4K TV kaufen