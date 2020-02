Die Popcorn-Woche bei Amazon bietet euch nicht nur die Möglichkeit Philips OLED 4K-Fernseher günstiger zu kaufen, sondern auch eine Vielzahl an Filmen im Angebot. Allen voran gibt es für Prime-Mitglieder über 300 Filme bei Prime Video zum Leihen und das für jeweils nur 99 Cent.



Ihr seid noch kein Prime-Mitglied? Dann könnt ihr einfach eine 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen und so das Angebot wahrnehmen.

Alle Popcorn-Angebote der Woche

Das Angebot der Prime Video-Filme gilt nur bis Sonntag, den 16. Februar.

Filme bei Prime Video jetzt für 99 Cent leihen

Das solltet ihr beim Leihen beachten: Filme, die ihr euch bei Prime Video ausleiht, stehen euch grundsätzlich 30 Tage in eurer Amazon Video-Bibliothek zur Verfügung. Fangt ihr einen Film allerdings einmal an, dann bleiben euch nur noch 48 Stunden, um ihn zu Ende zu schauen. Danach verschwindet er aus eurer Bibliothek.



Die Filme könnt ihr mit der Prime Video App auf einer Vielzahl an Geräten schauen wie eurer Konsole, am Smart-TV, über den Fire TV-Stick und über den Browser.



Eine kleine Auswahl an Filmen von Prime Video: Nachfolgend haben wir euch beispielhaft 10 Filme herausgesucht, die ihr unter anderem für jeweils 99 Cent leihen könnt.

Filme für 99 Cent bei Prime Video leihen

