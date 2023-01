Amazon Fire 4K-TV: Xiaomi-Fernseher mit 43 bis 55 Zoll günstig im Angebot sichern

Bei Amazon könnt ihr gerade den 2022 erschienenen Fire TV Xiaomi F2 günstig im Angebot bekommen. Auf alle drei Größen des 4K-Fernsehers, nämlich 43, 50 und 55 Zoll, gibt es 100€ Rabatt im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Hier der Überblick über die Deals:

Was bietet der Xiaomi F2 Fire 4K-TV?

Bildqualität: Der Xiaomi F2 bietet dafür, dass es sich um einen 4K-Fernseher der unteren Preisklasse handelt, eine ziemlich gute Bildqualität. Das verdankt er vor allem seinem VA-Panel, das für hohen Kontrast sorgt. Aber auch bei der Farbdarstellung kann der F2 überzeugen. Allerdings hat er die Schwäche, die günstige Fernseher fast immer haben, nämlich eine geringe Spitzenhelligkeit. Das ist sowohl beim Fernsehen in sehr hellen Räumen als auch bei der Darstellung von HDR-Inhalten von Nachteil.

Fire TV mit Alexa-Sprachsteuerung: Einer der größten Vorteile des Xiaomi F2 ist Amazons Fire-TV-Betriebssystem. Dieses sorgt für einen hervorragenden App-Support und einen hohen Bedienkomfort. Der 4K-Fernseher wird zudem mit einer Sprachfernbedienung ausgeliefert. Per Druck auf die Mikrofontaste könnt ihr euch mit Alexa unterhalten und ihr die Suche nach Filmen und Serien überlassen, anstatt deren Namen eigenhändig mit der Fernbedienung eingeben zu müssen.

Gaming: Xiaomi wirbt zwar mit HDMI 2.1, der F2 hat aber nur 60 Hz. Auch mit der PS5 oder Xbox Series X bleibt ihr also auf 4K 60 fps beschränkt. Immerhin wird ALLM unterstützt, der Fernseher schaltet beim Gaming also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zum Input Lag existieren widersprüchliche Angaben: Während dem F2 in deutschen Medien zumeist ein praktisch nicht wahrnehmbarer Input Lag attestiert wird, sprechen englischsprachige Medien oft von über 30 ms. Wer recht hat oder ob es unterschiedliche Versionen für verschiedene Länder gibt, können wir nicht sagen. Selbst mit gut 30 ms wäre der 4K-TV noch fürs Gaming geeignet, aber deutlich langsamer als die Konkurrenz.