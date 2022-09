Amazon Fire Tablet: Das schnelle neue Fire HD 8 könnt ihr jetzt vorbestellen

Amazon hat die Vorbestellungen für das neue Fire HD 8 Tablet der 12. Generation gestartet, das am 19. Oktober in vier verschiedenen Varianten erscheinen soll. Neben der Standard-Version wird das noch leistungsfähigere Fire HD 8 Plus sowie die kinderfreundlichen Varianten Fire HD 8 Kids (für 3- bis 7-Jährige) und Fire HD 8 Kids Pro (für 6- bis 12-Jährige) geben. Die beiden letztgenannten entsprechen technisch weitgehend der Standard-Version, zeichnen sich aber unter anderem durch ihre sehr viel stabilere Schale aus. Die Preise reichen von 114,99€ bis 159,99€. Hier der Überblick:

Was bietet das neue Amazon Fire HD 8 Tablet?

30% schneller & weitere Verbesserungen: Im Vergleich zum aktuellen Fire HD 8 Tablet (das ebenfalls 114,99€ kostet), punktet die neue Version aus 2022 vor allem durch ihren deutlich besseren Prozessor. Zwar liegt die Taktfrequenz nach wie vor bei 2,0 GHz, aber statt einem Quad-Core- gibt es nun einen Hexa-Core-Prozessor. Laut Amazon läuft das neue Fire HD 8 Tablet dadurch 30 Prozent schneller. Außerdem hält der Akku etwas länger durch (ungefähr 13 statt 12 Stunden) und das Tablet ist ein bisschen leichter als der Vorgänger. Bluetooth hat zudem ein Update auf Version 5.2 bekommen. Nichts geändert hat sich an der Auflösung, die nach wie vor bei 1280 x 800 Pixeln liegt.

Noch mehr Leistung mit der Plus-Version: Das Fire HD 8 Plus 2022 bietet eine Reihe von Verbesserungen im Vergleich zur neuen Standard-Version. Der Prozessor ist zwar der gleiche, aber ihr bekommt 3 statt 2 GB RAM und könnt das Tablet kabellos laden. Außerdem verfügt die Plus-Version über eine weit bessere Rückkamera (5 MP statt 2 MP) und einen stabileren Bildschirm aus Aluminium-Silikat-Glas.