Amazon Fire TV: Was taugt der günstigste 4K-Fernseher im Prime Day?

Zum Amazon Prime Day gibt es für Prime-Mitglieder eine ganze Menge 4K-Fernseher im Angebot. Einige der Highlights könnt ihr bereits in unserer GamePro-Übersichtsseite zum Prime Day finden. Für alle, die nach einem besonders günstigen Schnäppchen suchen, widmen wir uns in diesem Artikel dem günstigsten 4K-Fernseher, den wir unter allen Prime Day Angeboten finden konnten: Dem Fire TV Grundig Vision 8 (VAE 80), den ihr in 49 Zoll schon für 219€ bekommt.

Der günstigste Preis der letzten 30 Tage für den Fernseher lag laut Amazon-Shopseite bei 444€, nach Angaben von Vergleichsplattformen war das Modell überhaupt noch nie so günstig wie jetzt zu haben.

Was bietet der Grundig Vision 8 Fire TV?

Bild & Gaming: Allzu viel kann man von einem so günstigen 4K-Fernseher zwar nicht erwarten, aber für seinen Preis bietet der Grundig Vision 8 laut unabhängigen Testberichten ein gutes Bild. Zwar soll der Kontrast etwas niedrig sein, dafür ist aber die Farbdarstellung gut und die Blickwinkelabhängigkeit gering. Auf Features wie 120 Hz oder HDMI 2.1 müsst ihr jedoch natürlich verzichten. Zum Input Lag fehlen uns leider genaue Daten. Ausgehend von Erfahrungen mit anderen Grundig-TVs der letzten Jahre würden wir mit einer fürs Gaming zufriedenstellenden, aber nicht sonderlich niedrigen Eingabeverzögerung rechnen.

Fire OS & Alexa: Der größte Pluspunkt des Grundig Vision 8 ist Amazons Fire-TV-Betriebssystem. Dieses sorgt für einen guten und umfangreichen App-Support, wie man ihn bei einem derart günstigen 4K-Fernseher normalerweise nicht erwarten kann. Außerdem verfügt der Grundig Vision 8 über Alexa-Sprachsteuerung per Fernbedienung und lässt sich damit im Grunde genauso wie ein Amazon Fire TV Stick verwenden.

Übrigens gibt es zum Amazon Prime Day noch einige andere Fire TVs im Angebot. Einer der anderen Grundig 4K-Fernseher ist sogar genauso günstig wie der Grundig Vision 8, allerdings bei geringerer Größe. Hier der Überblick über die Modelle:

Mehr Angebote zum Amazon Prime Day

Zum Amazon Prime Day, der am 12. und 13. Juli läuft, gibt es tausende Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Darunter finden sich neben 4K-Fernsehern unter anderem auch Smartphones sowie Gaming-Zubehör und natürlich Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch. Viele der Highlights findet ihr auf unserer GamePro-Übersichtsseite, zum Überblick über sämtliche Deals kommt ihr hier: