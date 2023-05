Amazon Fire TV Stick 4K jetzt 50% günstiger: Holt das Beste aus eurem 4K Smart TV heraus!

Bei Amazon und auch bei MediaMarkt gibt's den Fire TV Stick 4K jetzt zum halben Preis.

Bei Amazon könnt ihr jetzt den Fire TV Stick 4K günstig abstauben. Ihr zahlt aktuell nur noch die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung und somit 34,99€ statt 69,99€. Auch ein paar andere Händler sind mit dem Angebot mitgezogen, beispielsweise MediaMarkt und Saturn. Bislang verrät leider keiner der Shops, wie lange der Deal noch läuft. Hier findet ihr ihn:

Alternativ könnt ihr auch den Fire TV Stick 4K Max günstiger bekommen. In diesem Fall gibt es 40 Prozent Rabatt, sodass ihr statt 74,99€ (UVP) nur noch 44,99€ bezahlt.

Was kann der Amazon Fire TV Stick 4K?

Apps & Alexa: Wie alle Fire TV Sticks dient auch die 4K-Version in erster Linie dazu, Apps und Funktionen auf eurem Fernseher verwenden zu können, die dieser nicht von selbst unterstützt. Selbst alte Fernseher lassen sich so in zeitgemäße Smart TVs verwandeln. Außerdem wird jeder Fire TV Stick mit einer Alexa-Sprachfernbedienung geliefert, sodass ihr nicht eigenhändig durch Menüs navigieren müsst, sondern Alexa sagen könnt, was ihr sehen wollt.

Der Fire TV Stick 4K liefert tollen App-Support, Alexa-Unterstützung und natürlich 4K-Auflösung. Wer noch viel mehr will, sollte zum Fire TV Cube greifen.

4K-Auflösung & mehr Arbeitsspeicher: Wie der Name schon sagt, kann der Fire TV Stick 4K Auflösungen von bis zu 2160p wiedergeben. Mit dem normalerweise günstigeren gewöhnlichen Fire TV Stick (aktuell 44,99€) bleibt ihr auf 1080p beschränkt. Schneller ist der Fire TV Stick 4K aber nicht, der Prozessor ist der gleiche. Lediglich der Arbeitsspeicher ist 50 Prozent größer.

Noch mehr Power: Wenn ihr mehr Power wollt, müsst ihr zum Fire TV Stick 4K Max greifen, der einen etwas schnelleren Prozessor bietet und außerdem Wi-Fi 6 unterstützt. Das Maximum an an Leistung bekommt ihr aber erst beim deutlich teureren und mit einem Octa-Core-Prozessor ausgerüsteten Fire TV Cube. Diesen könnt ihr durch seine integrierten Lautsprecher auch ohne Fernseher verwenden, ähnlich wie den Amazon Echo Smart-Lautsprecher.

Wenn ihr weitere günstige Angebote rund um Gaming und Technik finden wollt, solltet ihr euch unsere GamePro Deal-Übersicht ansehen oder diesen Artikeln einen Blick gönnen: