Amazon bietet gerade eine ganze Reihe seiner hauseigenen Geräte günstiger an. Vor allem beim Fire TV Stick sowie bei einigen Varianten des Echo-Lautsprechers gibt es gute Preise, aber auch bei den Fire-Tablets kann man zumindest ein bisschen sparen. Hier ein kurzer Überblick:

Amazon Fire TV Stick

Der Amazon Fire TV Stick ist eine beliebte Möglichkeit, um Apps zum Laufen zu bringen, die der eigene Fernseher nicht unterstützt. Aktuell gibt es 20 Euro Rabatt auf das Gerät. Der Preis des normalen Fire TV Stick inklusive Alexa-Sprachfernbedienung sinkt damit um die Hälfte, von 39,99 Euro auf 19,99 Euro. Die 4K-Variante gibt es für 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Bei dieser müsst ihr allerdings bis zum 10. Juli auf die Lieferung warten.

Echo-Lautsprecher

Bei den Echo-Lautsprechern, die Unterhaltungen mit Alexa ermöglichen, sind sehr verschiedene Modelle reduziert. Am günstigsten ist wie immer der kleine Echo Dot, den ihr nun für 39,99 Euro statt 59,99 Euro bekommt. Den größten Rabatt gibt es aber beim Echo Plus, der eine hohe Klangqualität bietet und für 84,99 Euro statt 149,99 Euro zu haben ist. Wer nicht auf ein Bild verzichten will, interessiert sich vielleicht für den um 20 Euro reduzierten Echo Show 5.

Fire Tablets

Bei den Fire Tablets fallen die Rabatte vergleichsweise gering aus. Einige Modelle gibt es immerhin 10 Euro günstiger. So sinkt etwa der Preis des Fire 7 mit 32 GB von 64,99 Euro auf 54,99 Euro. Während Amazon dieses Modell noch auf Lager hat, muss man bei anderen Varianten teilweise bis August auf die Lieferung warten.

Amazon Fire 7 Tablet statt 64,99 Euro für 54,99 Euro

Der aktuelle Sale bietet noch einige weitere Geräte aus dem hause Amazon. Zur Übersicht über die reduzierten Eigenmarken kommt ihr hier:

Eigenmarken reduziert bei Amazon