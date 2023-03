Amazon Frühlingsangebote: 4K TVs, Spiele, Handys und mehr – Die besten Deals zum Start

In den Amazon Frühlingsangeboten gibt es jetzt tausende Deals aus den verschiedensten Bereichen.

Amazon hat um 18 Uhr mit den Frühlingsangeboten eine riesige Rabattaktion gestartet. Bis Mittwoch bekommt ihr tausende Sonderangebote, darunter beispielsweise 4K Smart TVs, Handys und auch verschiedene Gaming-Deals wie Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch. Die Übersicht über sämtliche zum Start verfügbare Angebote findet ihr hier:

Die aktuellen Deals sind aber nicht alles, was die Amazon Frühlingsangebote zu bieten haben. In den kommenden zwei Tagen wird es auch noch Tages- und Blitzangebote geben. Letztere sind immer nur für ein paar Stunden gültig. Wir werden euch stets über die besten Deals auf dem Laufenden halten. Zum Start haben wir euch hier schon mal einige der interessantesten Angebote herausgesucht:

Die meisten der Start-Angebote sollten noch bis Mittwoch gelten, es kann aber natürlich passieren, dass die besten Deals schon vorher ausverkauft sind. Wenn ihr auch in den nächsten zwei Tagen nicht verpassen wollt, solltet ihr unsere GamePro Deals Übersichtsseite im Auge behalten.

Amazon-Geräte: Fire TV Sticks, Echo Lautsprecher, Kindle Reader & mehr

Auch Amazons Eigenmarken wie den Fire TV Stick oder den Echo Dot bekommt ihr in den Frühlingsangeboten günstiger.

Schon seit heute Vormittag gibt es übrigens einen Großteil von Amazons Eigenmarken günstiger, von Fire TV Sticks und Echo Smart-Lautsprecher über Fire Tablets und Kindle Reader bis hin zu Sicherheitskameras und Mesh-Routern. Während die anderen Frühlingsangebote bestenfalls bis 23:59 Uhr am Mittwoch gültig sind, dauern diese Deals in der Regel deutlich länger und enden erst am 11. April. Dieser Link bringt euch zur Übersicht: