Amazon Frühlingsangebote: Bis zu 50% auf Amazon-Geräte wie Fire TV Sticks & Echo-Lautsprecher

In den Amazon Frühlingsangeboten gibt es hauseigene Geräte wie Fire TV Sticks und den Echo Dot günstig.

Heute um 18 Uhr beginnen die Amazon Frühlingsangebote mit tausenden günstigen Deals aus den verschiedensten Bereichen. Als Vorgeschmack gibt es schon jetzt zahlreiche der Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks, Echo-Lautsprecher, Kindle Reader, Fire Tablets und mehr im Angebot. Die Rabatte reichen bis zu 50 Prozent im Vergleich zur UVP. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Die Amazon Frühlingsangebote laufen noch bis Mittwoch, Amazons Eigenmarken gibt es aber größtenteils noch viel länger günstig. Die meisten der Deals laufen noch bis zum 11. April. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit einigen Highlights zusammengestellt:

Echo Dot Lautsprecher: 3. oder 5. Generation?

Der Echo Dot 5 (links) bietet die bessere Soundqualität und mehr Funktionen, der Echo Dot 3 ist aber kompakter.

Die 3. Generation des Echo Dot ist noch immer beliebt, was vor allem an der kompakten, flachen Form des Smart-Lautsprechers liegen dürfte. Davon abgesehen ist der kugelförmige Echo Dot der 5. Generation aber in allen Bereichen überlegen, auch beim Sound, bei dem er mit seinem 44-mm-Treiber die deutlich besseren Bässe liefert. Der Echo Dot 5 verfügt auch über zusätzliche Sensoren, um beispielsweise die Raumtemperatur zu messen oder auf Antippen zu reagieren.

Bei beiden Modellen könnt ihr euch selbstverständlich wie bei allen Echo-Lautsprecher mit Alexa unterhalten und euch von ihr Fragen beantworten lassen. Daneben dienen sie dazu, Musik und Podcasts abzuspielen oder auch die verschiedensten Smart Home Geräte zu steuern. Falls es dabei um Geräte wie Sicherheitskameras geht, solltet ihr aber natürlich eher zum Echo Show mit integriertem Display greifen.

Was bietet der Fire TV Stick 4K?

Der Amazon Fire TV Stick 4K bietet aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Fire TV Sticks.

Die Amazon Fire TV Sticks dienen in erster Linie dazu, dass ihr auf euren Fernsehern Apps verwenden könnt, die diese nicht von sich aus unterstützen – und zwar ohne den hohen Stromverbrauch einer Konsole. Daneben bieten auch alle Versionen des Fire TV Sticks eine Alexa-Sprachfernbedienung, die Sprachsteuerung ermöglicht. Das Highlight in den Frühlingsangeboten ist der Fire TV Stick 4K, der mit 43 Prozent den größten Rabatt bietet:

Falls ihr einen 4K-Fernseher besitzt, lohnt sich der Aufpreis von 5€ zum normalen Fire TV Stick, der nur 1080p liefert, auf jeden Fall. Von der Auflösung abgesehen bietet der Fire TV Stick 4K allerdings keine nennenswerten Vorteile. Wenn ihr einen schnelleren Prozessor oder WiFi-6-Unterstützung wollt, müsst ihr zum Fire TV Stick 4K Max oder zum Fire TV Cube der 3. Generation greifen.